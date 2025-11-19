РФ "Геранями" ударила по Харькову: количество пострадавших возросло, среди них - дети
Ночью 19 ноября войска России совершили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.
Около полуночи под удар попали Слободской и Основянский районы города. Атака вызвала значительные разрушения: повреждены более 10 многоквартирных домов, помещения гражданских предприятий, гаражи, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, магазин, школа, троллейбусы и десятки автомобилей.
За медицинской помощью обратились 36 горожан. Среди них - дети в возрасте 9 и 13 лет, у которых врачи диагностировали острую стрессовую реакцию.
На местах ударов работают полицейские, спасатели и медики. Развернут оперативный штаб следственного управления Нацполиции в Харьковской области, где граждане могут сообщать о повреждении или уничтожении имущества.
Следователи открыли уголовные производства по статье 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Обстрел Харькова в ночь на 19 ноября
В ночь на 19 ноября Россия нанесла по Харькову массированный удар ударными дронами. Сначала в городе была слышна серия взрывов, а впоследствии подтвердилось, что количество пострадавших превысило 30 человек, среди них - дети.
Спасатели эвакуировали людей из опасных районов и разрушенных домов, пострадавшим на месте оказывали первую медицинскую помощь, часть из них госпитализировали.
Известно также, что по меньшей мере 10 автомобилей уничтожены или серьезно повреждены, некоторые полностью сгорели. Местные власти сообщили о существенных разрушениях здания супермаркета "Сильпо".