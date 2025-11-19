РФ "Геранями" ударила по Харькову: количество пострадавших возросло, среди них - дети

Ночью 19 ноября войска России совершили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Около полуночи под удар попали Слободской и Основянский районы города. Атака вызвала значительные разрушения: повреждены более 10 многоквартирных домов, помещения гражданских предприятий, гаражи, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, магазин, школа, троллейбусы и десятки автомобилей. Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/police_kh_region) За медицинской помощью обратились 36 горожан. Среди них - дети в возрасте 9 и 13 лет, у которых врачи диагностировали острую стрессовую реакцию. На местах ударов работают полицейские, спасатели и медики. Развернут оперативный штаб следственного управления Нацполиции в Харьковской области, где граждане могут сообщать о повреждении или уничтожении имущества. Следователи открыли уголовные производства по статье 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.