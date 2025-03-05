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Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий обстрела

Кривой Рог, Среда 05 марта 2025 22:55
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Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий обстрела Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вечером среды, 5 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, известно о первой жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

По его словам, сейчас известно в общем о трех пострадавших. Все были доставлены в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии, одна женщина в состоянии средней тяжести.Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий обстрелаГлава областной военной администрации обнародовал фото последствий вражеского удара. На снимках видно здание с вывеской "Готель".

По состоянию на 22:50, по данным работников ГСЧС, известно об одном погибшем и двух раненых.

"Спасены 14 человек. Разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди, спасатели работают на месте", - добавили спасатели.

Напомним, сегодня после 22:00 часов российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Подробнее о вражеском ударе можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в ночь на 5 марта Россия запустила по Украине четыре ракеты и более 180 беспилотников. Вражеские дроны атаковали украинцев сразу с шести направлений.

Силам ПВО удалось сбить 115 дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Еще 55 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В целом из-за российского обстрела пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

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