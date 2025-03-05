Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий обстрела

Вечером среды, 5 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, известно о первой жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

По его словам, сейчас известно в общем о трех пострадавших. Все были доставлены в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии, одна женщина в состоянии средней тяжести. Глава областной военной администрации обнародовал фото последствий вражеского удара. На снимках видно здание с вывеской "Готель".

По состоянию на 22:50, по данным работников ГСЧС, известно об одном погибшем и двух раненых.

"Спасены 14 человек. Разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди, спасатели работают на месте", - добавили спасатели.