Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий обстрела
Вечером среды, 5 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, известно о первой жертве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.
По его словам, сейчас известно в общем о трех пострадавших. Все были доставлены в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии, одна женщина в состоянии средней тяжести.Глава областной военной администрации обнародовал фото последствий вражеского удара. На снимках видно здание с вывеской "Готель".
По состоянию на 22:50, по данным работников ГСЧС, известно об одном погибшем и двух раненых.
"Спасены 14 человек. Разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди, спасатели работают на месте", - добавили спасатели.
Напомним, сегодня после 22:00 часов российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Подробнее о вражеском ударе можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в ночь на 5 марта Россия запустила по Украине четыре ракеты и более 180 беспилотников. Вражеские дроны атаковали украинцев сразу с шести направлений.
Силам ПВО удалось сбить 115 дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Еще 55 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
В целом из-за российского обстрела пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
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