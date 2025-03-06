Удар по Кривому Рогу. Под обстрел попали волонтеры, среди них иностранцы, - Зеленский

Россияне ударили по гостинице в Кривом Роге баллистикой вечером 5 марта. Под удар попали волонтеры, в том числе и иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара. Оккупанты ударили баллистикой по гостинице.



"Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", - заявил президент.

В результате атаки более 30 человек были ранены. Зеленский добавил, что повреждены ударом многие гражданские объекты вокруг отеля. Спасатели и соответствующие службы до сих пор работают на месте.

"Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать никакой паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", - подчеркнул он.