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Удар по Кривому Рогу. Под обстрел попали волонтеры, среди них иностранцы, - Зеленский

Кривой Рог, Четверг 06 марта 2025 09:59
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Удар по Кривому Рогу. Под обстрел попали волонтеры, среди них иностранцы, - Зеленский Фото: под обстрел в Кривом Роге попали волонтеры (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне ударили по гостинице в Кривом Роге баллистикой вечером 5 марта. Под удар попали волонтеры, в том числе и иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара. Оккупанты ударили баллистикой по гостинице.

"Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", - заявил президент.

В результате атаки более 30 человек были ранены. Зеленский добавил, что повреждены ударом многие гражданские объекты вокруг отеля. Спасатели и соответствующие службы до сих пор работают на месте.

"Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать никакой паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", - подчеркнул он.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, вечером 5 марта в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов баллистикой.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. Сначала сообщалось о двух погибших.

По состоянию на утро известно, что в результате атаки получили ранения более 30 человек. Количество жертв возросло до четырех. По словам местных властей, в больнице скончался 43-летний мужчина, который был в тяжелом состоянии. Врачи всю ночь боролись за его жизнь.

Завтра, 7 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура.

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