Оккупанты ударили "Шахедом" по многоэтажке Харькова

Город Харьков в ночь на 6 марта подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Враг нанес удар по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова .

"Предварительно имеем удар вражеского БПЛА "Шахед" по многоэтажке в Салтовском районе", - говорится в публикации мэра в Telegram-канале в четыре часа утра.

Он добавил, что детали и последствия вражеской дроновой атаки на город уточняются.

Отметим, что около 03:50 в Харькове прозвучал взрыв, который был достаточно сильным.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации в районе города беспилотника противника. И призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"Харьков - в районе города вражеский БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!" - рассказали военные около 03:10.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 5 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов врага дронами-камикадзе.

Позже стало известно, что в Сумах российский "Шахед" попал в склад, и в результате обстрела произошел пожар.

Местные власти уточнили затем, что в результате дроновой атаки в Сумах погиб человек.