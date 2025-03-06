ua en ru
Чт, 06 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты ударили "Шахедом" по многоэтажке Харькова

Харьков, Четверг 06 марта 2025 04:09
UA EN RU
Оккупанты ударили "Шахедом" по многоэтажке Харькова Иллюстративное фото: противник нанес дроновой удар по Харькову (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Город Харьков в ночь на 6 марта подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Враг нанес удар по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

"Предварительно имеем удар вражеского БПЛА "Шахед" по многоэтажке в Салтовском районе", - говорится в публикации мэра в Telegram-канале в четыре часа утра.

Он добавил, что детали и последствия вражеской дроновой атаки на город уточняются.

Отметим, что около 03:50 в Харькове прозвучал взрыв, который был достаточно сильным.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации в районе города беспилотника противника. И призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"Харьков - в районе города вражеский БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!" - рассказали военные около 03:10.

Оккупанты ударили &quot;Шахедом&quot; по многоэтажке Харькова

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 5 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов врага дронами-камикадзе.

Позже стало известно, что в Сумах российский "Шахед" попал в склад, и в результате обстрела произошел пожар.

Местные власти уточнили затем, что в результате дроновой атаки в Сумах погиб человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Атака дронов
NEWS
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины