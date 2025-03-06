В Сумах "Шахед" попал в складское помещение, произошел пожар

Сумы в ночь на 6 марта подверглись очередной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Вражеский ударный беспилотник попал в склад, и в результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзара.

"К сожалению есть попадание "Шахеда" в одно из складских помещений", - рассказал он.

В мэрии проинформировали, что сотрудники ГСЧС занимаются ликвидацией пожара, который возник в результате дроновой атаки.

Также на месте работают полицейские, прибыла "скорая". При этом отмечается, что данных о пострадавших или погибших нет.

Кобзар призвал жителей Сум находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе была объявлена ​​воздушная тревога.

По состоянию на 01.23, по данным Воздушных сил, ударные беспилотники противника фиксировались в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.