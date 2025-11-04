ua en ru
Орбан выступил против членства Украины в ЕС и упрекнул Зеленского за деньги Венгрии

Венгрия, Вторник 04 ноября 2025 22:22
Орбан выступил против членства Украины в ЕС и упрекнул Зеленского за деньги Венгрии Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз заявил, что против членства Украины в Европейском Союзе. Он также упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за помощь ЕС, которая включает и деньги Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Виктора Орбана в Х.

"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право", - написал он.

Он также отметил, что вклад Венгрии учтен в средствах, которые Украина получает от Евросоюза, и добавил, что "не рад этому".

"Я также хотел бы обратить внимание президента (Владимира Зеленского, - ред.) на то, что поддержка, которую Украина получает от Европейского Союза, включает также венгерские деньги. Мы не рады этому, но это все равно факт", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что решение о евроинтеграции Украины будет приниматься странами-членами единогласно. Он отметил, что каждая из них имеет суверенное право поддерживать или противостоять вступлению нового члена.

"Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском Союзе, поскольку это принесет войну в Европу и выведет деньги венгров в Украину", - убежден политик.

Кроме того, Орбан заявил, что Украина "ни от кого и ни от чего" не защищает Венгрию.

"Мы не просили о таком и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", - написал он.

Напомним, премьер Венгрии под разными вымышленными предлогами пытается настроить венгров против евроинтеграции Украины. В частности, он угрожает, что в случае вступления Украины в ЕС венгерская экономика "будет разрушена".

Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку блокирует вступление Украины в ЕС.

