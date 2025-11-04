Орбан выступил против членства Украины в ЕС и упрекнул Зеленского за деньги Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз заявил, что против членства Украины в Европейском Союзе. Он также упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за помощь ЕС, которая включает и деньги Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Виктора Орбана в Х .

"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право", - написал он.

Он также отметил, что вклад Венгрии учтен в средствах, которые Украина получает от Евросоюза, и добавил, что "не рад этому".

"Я также хотел бы обратить внимание президента (Владимира Зеленского, - ред.) на то, что поддержка, которую Украина получает от Европейского Союза, включает также венгерские деньги. Мы не рады этому, но это все равно факт", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что решение о евроинтеграции Украины будет приниматься странами-членами единогласно. Он отметил, что каждая из них имеет суверенное право поддерживать или противостоять вступлению нового члена.

"Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском Союзе, поскольку это принесет войну в Европу и выведет деньги венгров в Украину", - убежден политик.

Кроме того, Орбан заявил, что Украина "ни от кого и ни от чего" не защищает Венгрию.

"Мы не просили о таком и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", - написал он.