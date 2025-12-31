ua en ru
Украинец в Польше попал в больницу после группового нападения: посол рассказал подробности

Среда 31 декабря 2025 14:24
Украинец в Польше попал в больницу после группового нападения: посол рассказал подробности Украинец в Польше подвергся физическому насилию после бытового инцидента (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно гражданин Украины в Польше стал жертвой группового нападения после бытового инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша Василия Боднара в Facebook.

Что известно о нападении на украинца в Польше

Согласно информации посла, недавно гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента (который был урегулирован без привлечения полиции) в городе Радом в центральной части Польши.

Отмечается, что к украинцу было применено физическое насилие.

"А во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением", - уточнил Боднар.

В результате избиения украинец:

  • получил тяжкие телесные повреждения;
  • находится в больнице.

"Насилие в отношении граждан Украины за рубежом, в частности совершенное по мотивам национальной ненависти, недопустимо и требует принципиальной реакции", - подчеркнул посол.

Он добавил, что граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасность независимо от страны пребывания.

"Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку", - добавил Боднар.

Напоследок он выразил надежду, что:

  • обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены;
  • виновные лица - привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела (в частности возможного мотива национальной ненависти).

Отмечается, что Консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.

"Факты насилия в отношении граждан Украины за границей требуют надлежащей и последовательной реакции", - подытожил чиновник.

Украинец в Польше попал в больницу после группового нападения: посол рассказал подробностиПубликация Боднара (скриншот: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в польской Варшаве трое мужчин напали на группу украинцев возле магазина. Полиция подтвердила, что мотивом была именно национальность пострадавших.

Тем временем во Вроцлаве выяснили новые детали громкого дела о жестоком нападении на 23-летнего украинца.

Читайте также, как в Польше задержали восьмерых мужчин, которые напали на украинцев под видом полиции.

