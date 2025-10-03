В Польше выяснили, кто избил 23-летнего украинца: новые подробности дела

Во Вроцлаве выяснили новые детали громкого дела о жестоком нападении на 23-летнего украинца. Как оказалось, избили его тоже украинцы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 Freus .

Сначала правоохранители не уточняли национальность нападавших. Теперь подтверждено: все семеро участников - граждане Украины, которые знали друг друга по работе, месту жительства или учебы.

Трое нападавших получили официальные обвинения в избиении, нанесении телесных повреждений и унижении. Остальные, поскольку не достигли 17 лет, будут отвечать перед семейным судом.

Полиция квалифицирует нападение как уголовное преступление и предостерегает от любых попыток самосуда, подчеркивая, что подобные "расправы" могут иметь трагические последствия как для жертвы, так и для исполнителей.