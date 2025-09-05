ua en ru
"Унижали и били": на украинцев напали возле магазина в Польше

Польша, Пятница 05 сентября 2025 15:04
"Унижали и били": на украинцев напали возле магазина в Польше Фото: в Польше избили молодых украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Варшаве трое мужчин напали на группу украинцев возле магазина. Полиция подтвердила, что мотивом была именно национальность пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Raport Warszawski.

Инцидент произошел в прошлый четверг. Возле магазина неизвестные мужчины напали на группу молодых украинцев.

Нападавшие не остановились на оскорблениях - трое из них жестоко избили иностранцев. Женщина, которая сопровождала пострадавших, вызвала полицию и записала весь инцидент на свой телефон.

На место происшествия прибыли сотрудники следственной группы из Бялоленки. Они обеспечили доказательную базу, опросили свидетелей и составили описания виновных.

Из-за травм, полученных одной из пострадавших, была вызвана скорая медицинская помощь.

"Полиция немедленно начала операции по идентификации и задержанию нападавших", - подчеркнул главный суперинтендант Паулина Онишко.

Быстрая реакция и аресты

Ключевым доказательством оказалась запись, сделанная свидетелем. Следователи проанализировали видеозапись и установили личности виновных. На следующий день патруль арестовал 41-летнего мужчину. Через несколько часов в квартире в Бялоленце были арестованы еще двое: 28-летнего и 36-летнего.

Во время обыска офицеры нашли мефедрон, в хранении которого признался старший из задержанных.

Всем трем мужчинам было предъявлено обвинение.

  • 41-летнего мужчину привлекут к ответственности за его участие в нападении.
  • 28-летнему мужчине также было предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, оскорблении лица по национальности и угрозах свидетелю.
  • 36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нападении, оскорблении и хранении наркотиков - в его случае отягчающим обстоятельством является рецидивизм.

Решение суда и дальнейшее производство

Расследование осуществляет прокуратура варшавского района Прага-Пулноц. Суд взял подозреваемых под полицейский надзор.

Каждому из них запрещено контактировать с потерпевшими и другими соподсудимыми. Нападение и оскорбление по национальному признаку наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Рецидивистам может грозить более суровое наказание.

Заметим, что в начале года в отеле польского города Краков нашли тела двух мужчин.

Как выяснили следователи, одним из погибших оказался 58-летний гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.

До того в польском селе Рокицины арестовали мужчину и семейную пару по подозрению в убийстве украинского заробитчанина.

