ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу: посол розповів подробиці

Середа 31 грудня 2025 14:24
UA EN RU
Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу: посол розповів подробиці Українець у Польщі зазнав фізичного насилля після побутового інциденту (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно громадянин України у Польщі став жертвою групового нападу після побутового інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію надзвичайного й повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара у Facebook.

Що відомо про напад на українця в Польщі

Згідно з інформацією посла, нещодавно громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту (який було врегульовано без залучення поліції) у місті Радом в центральній частині Польщі.

Зазначається, що до українця було застосовано фізичне насильство.

"А під час нападу лунали образливі висловлювання, пов'язані з його національним походженням", - уточнив Боднар.

Унаслідок побиття українець:

  • зазнав тяжких тілесних ушкоджень;
  • перебуває в лікарні.

"Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції", - наголосив посол.

Він додав, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування.

"Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку", - додав Боднар.

Насамкінець він висловив сподівання, що:

  • обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з'ясовані;
  • винні особи - притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи (зокрема можливого мотиву національної ненависті).

Зазначається, що Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

"Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", - підсумував посадовець.

Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу: посол розповів подробиціПублікація Боднара (скриншот: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у польській Варшаві троє чоловіків напали на групу українців біля магазину. Поліція підтвердила, що мотивом була саме національність постраждалих.

Тим часом у Вроцлаві з'ясували нові деталі гучної справи про жорстокий напад на 23-річного українця.

Читайте також, як у Польщі затримали вісьмох чоловіків, які напали на українців під виглядом поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польща насилля Біженці Виїзд за кордон Напад на українців
Новини
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем