В Польше задержали восьмерых мужчин, которые под видом полиции напали на украинцев
В Польше задержали восьмерых мужчин, которые, переодевшись в полицейских, напали на граждан Украины и пытались их ограбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
Происшествие произошло в городе Робачево. По данным следствия, нападавшие, выдавая себя за правоохранителей, запугали и связали группу украинцев, после чего обыскали помещение. Не найдя ценных вещей, злоумышленники скрылись. Потерпевшие обратились к настоящей полиции.
В рамках совместной операции правоохранители задержали подозреваемых в трех воеводствах: Варминско-Мазурском, Поморском и Западнопоморском. Речь идет о мужчинах в возрасте от 30 до 58 лет.
Во время обысков полиция изъяла форму, похожую на полицейскую, а также предметы, документы и наличные, которые могли использоваться для совершения преступлений.
Всем задержанным объявили подозрение. Двух мужчин взяли под стражу, еще шестеро находятся под полицейским надзором. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.
Нападения на украинцев в Польше
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в польском Слупске учитель унижал украинских учеников из-за национальности, после чего двух подростков избили старшеклассники. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другой - перелом ключицы. Полиция расследует инцидент, а поведение учителя и реакцию школы проверяют образовательные органы.
Также мы писали о нападении во Вроцлаве, где группа подростков жестоко избила 23-летнего гражданина Украины. Злоумышленники заманили мужчину на встречу, создав фейковый аккаунт в соцсетях от имени 16-летней девушки. После этого его избили, принудительно побрили голову, нарисовали на лице нацистскую символику и снимали издевательства на видео.
Впоследствии вроцлавская полиция установила, что все семеро нападавших также являются гражданами Украины. Трем из них объявили официальные подозрения, еще четверо - несовершеннолетние и предстанут перед семейным судом.