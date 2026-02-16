Украина добилась самых быстрых успехов на поле боя за 2,5 года, - AFP

Украинским защитникам на прошлой неделе удалось освободить от оккупантов территорию площадью более 200 квадратных километров. Это самый успешный прорыв ВСУ за 2,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные AFP .

Издание утверждает, что о таких успехах украинских защитников свидетельствует информация Института изучения войны (ISW). Согласно ей, с 11 по 15 февраля украинские защитники отбили у оккупантов 201 квадратный километр территории.

По данным AFP, украинские воины воспользовались тем, что у российских солдат заблокировали терминалы Starlink.

Журналисты обратили внимание, что площадь возвращенной территории почти эквивалентна российским приобретениям за весь декабрь. Это самый большой участок земли, который украинские защитники отвоевали за столь короткий период со времени контрнаступления, начавшегося в июне 2023 года.

"Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавнюю блокировку доступа российских сил к Starlink, что, по утверждениям российских военкоров, вызывает проблемы со связью и управлением войсками на поле боя", - сказано в заявлении ISW.