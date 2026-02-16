ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Украина добилась самых быстрых успехов на поле боя за 2,5 года, - AFP

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 23:03
Украина добилась самых быстрых успехов на поле боя за 2,5 года, - AFP Иллюстративное фото: украинским воинам удалось продвинуться на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам на прошлой неделе удалось освободить от оккупантов территорию площадью более 200 квадратных километров. Это самый успешный прорыв ВСУ за 2,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные AFP.

Читайте также: ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ, - ISW

Издание утверждает, что о таких успехах украинских защитников свидетельствует информация Института изучения войны (ISW). Согласно ей, с 11 по 15 февраля украинские защитники отбили у оккупантов 201 квадратный километр территории.

По данным AFP, украинские воины воспользовались тем, что у российских солдат заблокировали терминалы Starlink.

Журналисты обратили внимание, что площадь возвращенной территории почти эквивалентна российским приобретениям за весь декабрь. Это самый большой участок земли, который украинские защитники отвоевали за столь короткий период со времени контрнаступления, начавшегося в июне 2023 года.

"Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавнюю блокировку доступа российских сил к Starlink, что, по утверждениям российских военкоров, вызывает проблемы со связью и управлением войсками на поле боя", - сказано в заявлении ISW.

Блокировка Starlink у россиян

Напомним, 2 февраля Кабмин принял постановление о создании "белого списка" терминалов Starlink, предусматривающее обязательную регистрацию и авторизацию устройств для дальнейшей работы в стране. Это было необходимо, чтобы терминалами не смогли пользоваться российские оккупанты.

Уже через несколько дней стало известно, что такие меры привели к масштабным сбоям в системе управления российскими оккупационными войсками.

По данным Минобороны Украины, на многих участках фронта из-за отсутствия связи противник вынужден был частично остановить штурмовые действия.

