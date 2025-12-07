ВСУ выбили оккупантов из Тихого, что на Днепропетровщине: видео зачистки
Украинские военные освободили село Тихое, что в Днепропетровской области, выбив российских оккупантов из населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 67 ОМБр в Facebook.
По словам военных, 21 ноября появилось видео на российских пропагандистских ресурсах, где захватчики заявляли о якобы "оккупации" Тихого и Отрадного.
В бригаде отметили, что благодаря четким и слаженным действиям, тщательному планированию и отваге украинских воинов село Тихое было полностью зачищено от российских подразделений.
"Официально заявляем: по состоянию на 6 декабря 2025 года населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - подчеркнули военные.
Напомним, украинские силы и в дальнейшем удерживают Покровск в Донецкой области, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте.
Недавно немецкое издание Bild сообщило о якобы полном контроле города российскими войсками, однако Генеральный штаб ВСУ опроверг эти заявления, отметив, что они не соответствуют действительности.
Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев пояснил, что оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и подать это как "захват" Покровска, однако вскоре были вынуждены отступить.
Украинские десантники отмечают, что туман существенно усложняет оборону и работу воздушной разведки, однако Силы обороны продолжают сдерживать противника и полностью контролируют ситуацию.