Украина сделала заявление после обмена археолога Бутягина между Польшей и РФ
Офис Генпрокурора продолжит заочно преследовать археолога Александра Бутягина несмотря на то, что Польша отдала его России в рамках обмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОГП и заявление спикера МИД Георгия Тихого на онлайн-брифинге.
"Офис Генпрокурора и в дальнейшем будет использовать все доступные процессуальные механизмы процедуры заочного преследования для привлечения Александра Бутягина к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия", - говорится в заявлении.
Речь идет о национальных и международных механизмах для привлечения российского археолога к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия. Это будет происходить по процедуре заочного преследования.
В Офисе генпрокурора отметили, что Украина последовательно настаивала на экстрадиции Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности.
Польские компетентные органы в рамках рассмотрения запроса предоставили надлежащую оценку материалам и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче археолога Украине.
Реакция МИД Украины
"Украина с сожалением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, который обоснованно подозревается в совершении преступления на территории Украины - в частности в вывозе из Крыма культурных ценностей, - все же не был экстрадирован в Украину", - сказал Тихий.
Он отметил, что страна-агрессор цинично использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации ВОТ россиянами.
"Относительно этого кейса Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", - подчеркнул спикер МИД.
Что известно о деле Бутягина
Александр Бутягин - 54-летний российский ученый, который с 1993 года работает в Эрмитаже. С конца 90-х годов он руководил экспедициями в оккупированной ныне Керчи.
Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше. Сотрудники Агентства внутренней безопасности действовали по поручению варшавской прокуратуры, когда Бутягин направлялся транзитом из Нидерландов на Балканы.
Украина инкриминирует ученому умышленное частичное уничтожение археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Крыму. Убытки от незаконных работ на объекте культурного наследия оцениваются в более 200 млн гривен.
В конце 2025 года Киев обратился в Варшаву с запросом об экстрадиции Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности за незаконные раскопки на оккупированном полуострове.
Однако сегодня, 28 апреля, Польша в рамках обмена с Россией передала ей Бутягина. Это подтвердил польский глава МИД Радослав Сикорский и The Guardian со ссылкой на росСМИ.