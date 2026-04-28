Украина сделала заявление после обмена археолога Бутягина между Польшей и РФ

Офис Генпрокурора продолжит заочно преследовать археолога Александра Бутягина несмотря на то, что Польша отдала его России в рамках обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОГП и заявление спикера МИД Георгия Тихого на онлайн-брифинге.

"Офис Генпрокурора и в дальнейшем будет использовать все доступные процессуальные механизмы процедуры заочного преследования для привлечения Александра Бутягина к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия", - говорится в заявлении.

Речь идет о национальных и международных механизмах для привлечения российского археолога к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия. Это будет происходить по процедуре заочного преследования.

В Офисе генпрокурора отметили, что Украина последовательно настаивала на экстрадиции Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности.

Польские компетентные органы в рамках рассмотрения запроса предоставили надлежащую оценку материалам и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче археолога Украине.

Реакция МИД Украины

"Украина с сожалением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, который обоснованно подозревается в совершении преступления на территории Украины - в частности в вывозе из Крыма культурных ценностей, - все же не был экстрадирован в Украину", - сказал Тихий.

Он отметил, что страна-агрессор цинично использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации ВОТ россиянами.

"Относительно этого кейса Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", - подчеркнул спикер МИД.

Что известно о деле Бутягина

Александр Бутягин - 54-летний российский ученый, который с 1993 года работает в Эрмитаже. С конца 90-х годов он руководил экспедициями в оккупированной ныне Керчи.

Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше. Сотрудники Агентства внутренней безопасности действовали по поручению варшавской прокуратуры, когда Бутягин направлялся транзитом из Нидерландов на Балканы.

Украина инкриминирует ученому умышленное частичное уничтожение археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Крыму. Убытки от незаконных работ на объекте культурного наследия оцениваются в более 200 млн гривен.