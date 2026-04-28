Польша в рамках обмена с РФ отпустила российского археолога Бутягина
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава в рамках обмена с Москвой отпустила российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого ожидала Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita и The Guardian.
На вопрос о том, кого Польша отпустила во время обмена заключенными, Сикорский рассказал, что Бутягин есть среди этих людей.
"Один из тех, кого мы обменяли - российский историк, который был в процессе экстрадиции в Украину", - сказал он.
The Guardian со ссылкой на росСМИ также сообщило, что в рамках обмена Польша освободила Александра Бутягина.
"В результате обмена, проведенного на белорусско-польском участке границы, двое граждан нашей страны были возвращены на родину", - говорится в заявлении ФСБ.
Что известно о деле Бутягина
Александр Бутягин - 54-летний ученый, сотрудник Эрмитажа с 1993 года. Специализируется на античной археологии Северного Причерноморья и с конца 1990-х годов возглавлял раскопки в Керчи.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали Александра Бутягина в начале декабря 2025 года по запросу прокуратуры в Варшаве. Задержание произошло во время транзитного переезда археолога из Нидерландов на Балканы через польскую территорию.
В Украине Бутягина подозревают в умышленном частичном уничтожении объекта археологического наследия - комплекса "Древний город Мирмекион", расположенного в Керчи на территории оккупированного Крыма. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба превышает 200 млн гривен.
В конце 2025 года появилась информация, что украинская сторона официально обратилась в Польшу с просьбой об экстрадиции Бутягина. Причиной запроса стало подозрение в проведении незаконных археологических работ на оккупированном полуострове.
В марте окружной суд в Варшаве признал допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину. Решение польского суда вызвало реакцию в России.