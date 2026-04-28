Польша в рамках обмена с РФ отпустила российского археолога Бутягина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава в рамках обмена с Москвой отпустила российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого ожидала Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita и The Guardian .

На вопрос о том, кого Польша отпустила во время обмена заключенными, Сикорский рассказал, что Бутягин есть среди этих людей.

"Один из тех, кого мы обменяли - российский историк, который был в процессе экстрадиции в Украину", - сказал он.

The Guardian со ссылкой на росСМИ также сообщило, что в рамках обмена Польша освободила Александра Бутягина.

"В результате обмена, проведенного на белорусско-польском участке границы, двое граждан нашей страны были возвращены на родину", - говорится в заявлении ФСБ.

Что известно о деле Бутягина

Александр Бутягин - 54-летний ученый, сотрудник Эрмитажа с 1993 года. Специализируется на античной археологии Северного Причерноморья и с конца 1990-х годов возглавлял раскопки в Керчи.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали Александра Бутягина в начале декабря 2025 года по запросу прокуратуры в Варшаве. Задержание произошло во время транзитного переезда археолога из Нидерландов на Балканы через польскую территорию.

В Украине Бутягина подозревают в умышленном частичном уничтожении объекта археологического наследия - комплекса "Древний город Мирмекион", расположенного в Керчи на территории оккупированного Крыма. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба превышает 200 млн гривен.