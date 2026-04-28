Україна зробила заяву після обміну археолога Бутягіна між Польщею та РФ

17:20 28.04.2026 Вт
3 хв
Як саме Київ збирається дістати росіянина?
aimg Валерій Ульяненко
Україна зробила заяву після обміну археолога Бутягіна між Польщею та РФ Фото: російський археолог Олександр Бутягін (скріншот відео)

Офіс Генпрокурора продовжить заочно переслідувати археолога Олександра Бутягіна попри те, що Польща віддала його Росії в межах обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОГП та заяву речника МЗС Георгія Тихого на онлайн-брифінгу.

Читайте також: Дерибан Ялти: ставлениця Аксьонова віддає заповідні схили під елітні готелі для росіян

"Офіс Генпрокурора й надалі використовуватиме всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення Олександра Бутягіна до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини", - йдеться у заяві.

Йдеться про національні та міжнародні механізми для притягнення російського археолога до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це відбуватиметься за процедурою заочного переслідування.

В Офісі генпрокурора зауважили, що Україна послідовно наполягала на екстрадиції Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Польські компетентні органи в межах розгляду запиту надали належну оцінку матеріалам та визнали їх достатніми для вирішення питання щодо видачі археолого Україні.

Реакція МЗС України

"Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України - зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, - все ж таки не був екстрадований до України", - сказав Тихий.

Він зауважив, що країна-агресорка цинічно використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації ТОТ росіянами.

"Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", - підкреслив речник МЗС.

Що відомо про справу Бутягіна

Олександр Бутягін - 54-річний російський науковець, який із 1993 року працює в Ермітажі. З кінця 90-х років він керував експедиціями в окупованій нині Керчі.

Археолога затримали на початку грудня 2025 року в Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки діли за дорученням варшавської прокуратури, коли Бутягін прямував транзитом із Нідерландів до Балкан.

Україна інкримінує науковцю умисне часткове знищення археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у Криму. Збитки від незаконних робіт на об’єкті культурної спадщини оцінюють у понад 200 млн гривень.

Наприкінці 2025 року Київ звернувся до Варшави з запитом про екстрадицію Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності за незаконні розкопки на окупованому півострові.

Проте сьогодні, 28 квітня, Польща в межах обміну з Росією передала їй Бутягіна. Це підтвердив польський глава МЗС Радослав Сікорський та The Guardian з посиланням на росЗМІ.

