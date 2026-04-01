Некогда курортная Ялта, которую называли жемчужиной Южного побережья Крыма за ее уникальную архитектуру и зеленые склоны, все быстрее теряет свой исторический облик.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщило ЦНС.

Под руководством ставленницы Аксенова - Янины Павленко - в городе развернулся масштабный "дерибан" заповедных земель, где вместо парков и памятников культуры появляются бетонные заборы частных отелей.

Поликуровский холм: от обещаний до сплошной вырубки

Самым громким скандалом 2026 года стала ситуация вокруг Поликуровского холма. Еще весной 2025 года этот стратегический участок в водоохранной зоне без всяких открытых торгов передали компании "Финист".

Несмотря на официальный запрет капитального строительства и публичные заверения Павленко "не трогать ни одного дерева", реальность оказалась другой. По состоянию на сегодня на склоне проведена сплошная вырубка леса. Вместо зеленых легких города готовится фундамент под очередной элитный комплекс, что угрожает экологической стабильности всего микрорайона.

Покушение на Чехова: "Белая дача" под угрозой обвала

Под угрозой оказалась и святыня мировой культуры - дом-музей Антона Чехова, известный как "Белая дача". Оккупационная администрация дала разрешение на проведение опасных буровых работ непосредственно на оползневом склоне рядом с музеем.

Специалисты бьют тревогу: любое вмешательство в структуру грунта на этом участке может привести к необратимым трещинам в стенах исторического здания. Культурное наследие приносится в жертву частным интересам застройщиков, стремящихся получить "видовые" метры вблизи чеховского сада.

Уничтожение наследия Краснова: почерк вандалов

Методичная ликвидация ялтинской идентичности продолжается не первый год. Показательным стал случай с особняком выдающегося архитектора Николая Краснова - автора Ливадийского дворца. В мае 2022 года здание просто снесли, даже не дождавшись завершения юридической процедуры предоставления ему охранного статуса.

"Это не просто застройка, это стирание памяти о настоящей Ялте. Оккупационные власти ведут себя как временные наместники, чья цель - выжать из южного побережья максимум денег, пока есть такая возможность", - отмечают эксперты по охране памятников.

Что дальше

Ялта стремительно теряет свой аутентичный вид, превращаясь в безликое скопление бетонных коробок за высокими заборами. Системное уничтожение парков, водоохранных зон и исторических усадеб под видом "развития туризма" фактически является актом культурного вандализма, результаты которого город будет ощущать десятилетиями.