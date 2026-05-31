Главная » Новости » Война в Украине

Украина сбивает российские дроны, летящие в сторону Польши и Балтии, - Зеленский

19:39 31.05.2026 Вс
Президент раскрыл истинную цель Путина за этими атаками
aimg Валерия Абабина
Украина сбивает российские дроны, летящие в сторону Польши и Балтии, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже те, что движутся в направлении Румынии, Молдовы, Польши или стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.

По словам президента, если перехватить дрон не удается, Украина немедленно информирует своих партнеров и пытается помочь им - до того, как аппарат окажется над их территорией.

Зеленский подчеркнул, что Россия использует беспилотники не только для ударов по Украине, но и как инструмент давления на страны НАТО и способ оценить их реакцию.

По его словам, это типичный сигнал Кремля: не помогайте Украине.

"Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Владимир Путин сравнивает нынешнюю реакцию Альянса с тем, что видел в предыдущие годы, и одновременно проверяет противовоздушную оборону стран НАТО, которые граничат с Россией или Беларусью.

Москву интересует, способны ли они перехватывать все ракеты и дроны.

Напомним, в ночь на 10 сентября 2025 года российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши - Зеленский тогда подтвердил, что на Польшу были направлены не менее двух десятков ударных дронов РФ, из 19 аппаратов польские силы сбили четыре.

По запросу Варшавы НАТО задействовало 4-ю статью Договора, а затем запустило операцию "Военный страж" по переброске техники в Польшу.

В комментарии тогда же Зеленский объяснял, что такими действиями Путин "испытывает НАТО" - проверяет, на что готов Альянс и как на это отреагирует местное население.

Сейчас история повторяется уже на территории другой страны-члена НАТО. 29 мая российский "Герань-2" (аналог "Шахеда") попал в многоэтажку в румынском Галаце - квартира на 10-м этаже повреждена и подожжена, пострадали два человека, еще 70 эвакуировали.

Истребители F-16 на перехват поднимали, однако дрон не сбили, поскольку угроза возникла над населенным пунктом.

