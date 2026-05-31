Украина сбивает российские дроны, летящие в сторону Польши и Балтии, - Зеленский

Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже те, что движутся в направлении Румынии, Молдовы, Польши или стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского .

По словам президента, если перехватить дрон не удается, Украина немедленно информирует своих партнеров и пытается помочь им - до того, как аппарат окажется над их территорией.

Зеленский подчеркнул, что Россия использует беспилотники не только для ударов по Украине, но и как инструмент давления на страны НАТО и способ оценить их реакцию.

По его словам, это типичный сигнал Кремля: не помогайте Украине.

"Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Владимир Путин сравнивает нынешнюю реакцию Альянса с тем, что видел в предыдущие годы, и одновременно проверяет противовоздушную оборону стран НАТО, которые граничат с Россией или Беларусью.

Москву интересует, способны ли они перехватывать все ракеты и дроны.