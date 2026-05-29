Россия перешла очередную черту: как Украина и Европа реагируют на удар "Шахеда" в Румынии
Ночью российский дрон попал в жилой дом в Галаце. НАТО, ЕС и союзники уже требуют ответа от Москвы.
РБК-Украина собрало реакции Румынии, НАТО и ЕС на этот инцидент.
Главное
- Ночью российский дрон "Герань-2" упал на крышу десятиэтажки в румынском Галаце - двое раненых
- Румыния созвала экстренное заседание совета обороны
- Президент страны назвал это самым серьезным инцидентом с начала войны
- НАТО осудило атаку и пообещало защищать каждый сантиметр территории альянса
- Фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций против России
- Сибига объяснил, почему укрепление ПВО Украины защищает не только украинцев
Румыния: "Неприемлемо"
Президент Румынии Никушор Дан созвал экстренное заседание Высшего совета обороны и поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Я решительно осуждаю это неприемлемое нарушение суверенитета Румынии. Полная ответственность лежит на Российской Федерации, поведение которой свидетельствует о полном пренебрежении международным правом и безопасностью граждан государства НАТО. Румыния не примет, чтобы агрессия России против Украины угрожала безопасности румынских граждан", - заявил Дан.
И.о. премьера Румынии Илие Болоян высказался коротко: "Ситуация неприемлема. Румыния должна усилить свою оборону".
Киев: укрепление ПВО защищает и соседей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что инцидент подтвердил реальность угрозы для всего региона.
"Инцидент с вторжением российского дрона в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе Галаца в очередной раз доказал, что российская агрессия является реальной угрозой для Черноморского региона и всей Европы", - заявил Сибига.
Нужны более жесткие санкции и давление на РФ, заявляет глава МИД.
"Укрепление противовоздушной обороны Украины - это также стратегическая задача, чтобы защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей", - добавил он.
Реакция ЕС и НАТО
Инцидент вызвал волну заявлений от союзников.
- НАТО: "Осуждаем безрассудство России. Будем продолжать укреплять оборону от всех угроз, включая дроны."
- Посол США в НАТО Уитакер: "Мы солидарны с нашим партнером по НАТО Румынией и осуждаем безответственное вторжение на ее территорию. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО."
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия "перешла еще одну красную линию" и анонсировала подготовку 21-го пакета санкций.
Напомним, Министерство обороны Румынии ранее подтвердило тип дрона, попавшего в дом: им оказался "Герань-2" - не "Шахед", как сообщали сначала. Румынская сторона обнародовала технические детали после завершения первичного осмотра обломков.
Как сообщало РБК-Украина, это уже не первый подобный случай на румынской территории. 16 мая в селе Пардина возле границы с Украиной нашли неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд. Тогда к чрезвычайной ситуации привлекли саперов.