Проникли на 300 км. В СМИ назвали места падения дронов с надписями кириллицей в Польше

Один из российских дронов сегодня ночью, 10 сентября, пролетел по территории Польши около 300 километров, и был найден на территории Лодзинского воеводства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Еще один беспилотник был найден в Чоснувце, примерно в 50 км от польско-белорусской границы. При этом местная прокуратура подтвердила, что нашла "объект с кириллическими надписями".

По данным источников издания, первые останки беспилотника в Польше были найдены на расстоянии до 300 километров от границы с Украиной, в поле вблизи населенного пункта Мнишков в Лодзинском воеводстве.

Российские дроны в воздушном пространстве Польши

Напомним, в ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись российские дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по меньшей мере два десятка ударных дронов РФ этой ночью были направлены на Польшу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск взамен говорит, что в воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.

При этом он заявил, что Варшава официально попросила НАТО задействовать Статью 4 Договора. По его словам, данная "провокация" является значительно более опасной, чем предыдущие инциденты, что заставляет страну искать укрепление безопасности через союзников.

При этом ранее дроны РФ уже залетали в Польшу, однако это были случаи с 1-2 БпЛА, которые не представляли угрозы.