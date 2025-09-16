Зеленский о дронах РФ в Польше: Путин проверяет, к чему готово НАТО

Вторжение российских дронов в Польшу - это проверка главы Кремля Владимира Путина, на что способно НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью для Sky News .

После новостей о том, что британские истребители выполняли задания по противовоздушной обороне над Польшей из-за дронов РФ, журналист спросил Зеленского, какое послание Путин посылает европейцам.

Глава украинского государства считает, что это своего рода проверка, на что готов Альянс.

"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", - сказал президент.

Также Зеленский считает, что нарушив воздушное пространство Польши, РФ посылает Западу еще один сигнал по поводу Украины.

"Они посылают еще один сигнал. Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, потому что они могут понадобиться вам самим", - резюмировал глава государства.