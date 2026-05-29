Румыния просит НАТО ускорить поставки ПВО из-за удара российского дрона
Румыния официально обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Решение приняли после того, как российский беспилотник упал на жилой дом в городе Галац.
Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Тойу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.
Падение беспилотника и реакция НАТО
Как написало издание, российский дрон вошел в воздушное пространство Румынии в ночь на пятницу, 29 мая, и врезался в крышу многоквартирного дома в Галаце, вблизи границы с Украиной.
В результате инцидента вспыхнул пожар, два человека получили незначительные ранения. По данным Минобороны Румынии, беспилотник пересек украинское воздушное пространство, где РФ атаковала гражданские объекты.
Глава МИД назвала произошедшее "неприемлемым и откровенным нарушением нашего воздушного пространства". Она отметила, что главнокомандующий НАТО генерал Алексус Гринкевич поддержал предыдущие предложения Бухареста по перемещению военной техники, и теперь Румыния просит ускорить эти поставки.
Применять статью 4 договора НАТО о срочных консультациях страна пока не планирует.
"У нас есть подтверждение, что это российский беспилотник", - подчеркнула Оана Тойу.
Во время инцидента в воздух поднимали два истребителя F-16, однако дрон не сбили, поскольку угроза возникла над населенным пунктом.
Альянс сейчас оценивает возможности оптимизации румынских систем ПВО, что может включать передачу отечественной системы борьбы с БПЛА MEROPS под командование НАТО.
Временный премьер-министр Румынии Иллие Боложан уточнил, что у партнеров просят, в частности, специализированные радары для обнаружения маловысотных целей.
Дипломатические санкции
Кроме военных запросов, Бухарест прибегнул к жестким дипломатическим шагам - МИД вызвал посла России в Бухаресте, Румыния закрывает генеральное консульство РФ в городе Констанца, генеральный консул России будет выслан из страны.
Решение подтвердил и президент Румынии Никусор Дан.
В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова уже успела пригрозить Бухаресту "ответом", а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично заявил, что странам ЕС "нужно замолчать по этому вопросу".
В то же время в ЕС выразили возмущение инцидентом - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что агрессия РФ "пересекла еще одну черту".
Что известно о падении дрона в Румынии
Напомним, в ночь на 29 мая во время массированной атаки России по Одесской области воздушное пространство Румынии пересек вражеский беспилотник. Он попал в жилой дом в городе Галац, в результате чего вспыхнул пожар, а по меньшей мере два человека получили ранения. Власти страны заранее предупреждали об угрозе падения обломков.
Позже президент страны Никушор Дан сообщил новые подробности инцидента во время посещения пострадавших гражданских жителей. Тогда Румыния объяснила удар российского дрона тем, что он был частью большой группы из 43 беспилотников, которые двигались вдоль реки Дунай.
Из-за атаки Бухарест прибегнул к радикальным действиям и ввел санкции против дипломатов РФ. В частности, Румыния объявила о "жестком ответе", который предусматривает полное закрытие российского консульства в Констанце и выдворение консула из страны.