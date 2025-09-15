Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA
В понедельник, 15 сентября, был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
В топ-10 без изменений
После завершения US Open ведущие теннисистки мира не участвовали в соревнованиях, готовясь к азиатской серии турниров. Поэтому первая десятка рейтинга осталась неизменной.
Топ-10 мирового рейтинга
- (1). Арина Соболенко
- (2). Ига Свёнтек (Польша)
- (3). Коко Гофф (США)
- (9). Аманда Анисимова (США)
- (5). Мирра Андреева
- (6). Мэдисон Киз (США)
- (4). Джессика Пегула (США)
- (8). Жасмин Паолини (Италия)
- (7). Чжэн Циньвэнь (Китай)
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан)
На каких местах украинки
Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая в мировом рейтинге удерживает 13-ю позицию. Она вместе с Мартой Костюк и Даяной Ястремской входит в первую полусотню лучших.
Костюк опустилась на одну строчку и теперь 26-я. Ястремская показала минимальный прогресс и поднялась на 32-ю строчку.
В топ-100 находится Юлия Стародубцева, которая потеряла сразу 12 мест и теперь находится на 87-й строчке.
Ангелина Калинина, которая не выступает более трех месяцев, продолжает падение в рейтинге. Сейчас она 155-я.
Зато после выхода в четвертьфинал турнира серии WTA 125 в словенской Любляне свой личный рекорд обновила Александра Олейникова, поднявшись на 163-ю строчку.
Александра Олейникова (фото: instagram)
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
- 13 (13). Элина Свитолина
- 26 (25). Марта Костюк
- 32 (33). Даяна Ястремская
- 87 (75). Юлия Стародубцева
- 155 (152). Ангелина Калинина
- 163 (175). Александра Олейникова
- 193 (185). Дарья Снигур
- 264 (267). Анастасия Соболева
- 304 (303). Валерия Страхова
- 371 (370). Леся Цуренко
