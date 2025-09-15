ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA

Понедельник 15 сентября 2025 11:21
UA EN RU
Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 15 сентября, был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В топ-10 без изменений

После завершения US Open ведущие теннисистки мира не участвовали в соревнованиях, готовясь к азиатской серии турниров. Поэтому первая десятка рейтинга осталась неизменной.

Топ-10 мирового рейтинга

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Ига Свёнтек (Польша)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (9). Аманда Анисимова (США)
  5. (5). Мирра Андреева
  6. (6). Мэдисон Киз (США)
  7. (4). Джессика Пегула (США)
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай)
  10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан)

На каких местах украинки

Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая в мировом рейтинге удерживает 13-ю позицию. Она вместе с Мартой Костюк и Даяной Ястремской входит в первую полусотню лучших.

Костюк опустилась на одну строчку и теперь 26-я. Ястремская показала минимальный прогресс и поднялась на 32-ю строчку.

В топ-100 находится Юлия Стародубцева, которая потеряла сразу 12 мест и теперь находится на 87-й строчке.

Ангелина Калинина, которая не выступает более трех месяцев, продолжает падение в рейтинге. Сейчас она 155-я.

Зато после выхода в четвертьфинал турнира серии WTA 125 в словенской Любляне свой личный рекорд обновила Александра Олейникова, поднявшись на 163-ю строчку.

Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA

Александра Олейникова (фото: instagram)

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

  • 13 (13). Элина Свитолина
  • 26 (25). Марта Костюк
  • 32 (33). Даяна Ястремская
  • 87 (75). Юлия Стародубцева
  • 155 (152). Ангелина Калинина
  • 163 (175). Александра Олейникова
  • 193 (185). Дарья Снигур
  • 264 (267). Анастасия Соболева
  • 304 (303). Валерия Страхова
  • 371 (370). Леся Цуренко

Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA

Ранее мы писали, что сборная Украины начала тренировки перед финалом Кубка Билли Джин Кинг.

Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"