Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 15 сентября, был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В топ-10 без изменений

После завершения US Open ведущие теннисистки мира не участвовали в соревнованиях, готовясь к азиатской серии турниров. Поэтому первая десятка рейтинга осталась неизменной.

Топ-10 мирового рейтинга

(1). Арина Соболенко (2). Ига Свёнтек (Польша) (3). Коко Гофф (США) (9). Аманда Анисимова (США) (5). Мирра Андреева (6). Мэдисон Киз (США) (4). Джессика Пегула (США) (8). Жасмин Паолини (Италия) (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) (10). Елена Рыбакина (Казахстан)

На каких местах украинки

Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая в мировом рейтинге удерживает 13-ю позицию. Она вместе с Мартой Костюк и Даяной Ястремской входит в первую полусотню лучших.

Костюк опустилась на одну строчку и теперь 26-я. Ястремская показала минимальный прогресс и поднялась на 32-ю строчку.

В топ-100 находится Юлия Стародубцева, которая потеряла сразу 12 мест и теперь находится на 87-й строчке.

Ангелина Калинина, которая не выступает более трех месяцев, продолжает падение в рейтинге. Сейчас она 155-я.

Зато после выхода в четвертьфинал турнира серии WTA 125 в словенской Любляне свой личный рекорд обновила Александра Олейникова, поднявшись на 163-ю строчку.

Александра Олейникова (фото: instagram)

Топ-10 украинок в рейтинге WTA