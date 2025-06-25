В Кабмине рассказали, какие города в Украине получат евроколею

Уже в июле этого года заработает участок евроколеи от Чопа до Ужгорода. Также со временем железная дорога европейского стандарта появится во Львове, Луцке и Черновцах.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

По словам заместителя министра, запуск евроколеи Чоп-Ужгород позволит организовать прямые беспересадочные рейсы в Будапешт, Кошице, Вену, Братиславу.

Он также отметил, что параллельно продолжаются подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове. По планам, следующим городом, который получит железнодорожное сообщение по европейскому стандарту пути, станет Луцк.

"В принципе, это тот вариант, который ближайшие 4-5 лет может обеспечить качественное сообщение", - сказал он.

Что касается грузовых перевозок, то, по словам Кавы, транспортировка грузов широкой колеей в принципе является более эффективной, чем транспортировка по евроколее, поскольку разница между Украиной и Европой заключается не только в ширине колеи, но и в нагрузках на ось, габаритах вагонов, максимальном весе грузовых поездов.