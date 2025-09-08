ua en ru
В Украине определили следующий город, который соединят евроколеей с Европой

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 11:38
В Украине определили следующий город, который соединят евроколеей с Европой Фото: Львов соединят евроколеей с Европой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине открыли первый новый участок евроколеи Чоп - Ужгород. Следующим этапом станет строительство маршрута из Львова.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу министерства.

По его словам, евроколея Чоп - Ужгород - это 22 км пути европейского стандарта, которые впервые напрямую соединили украинский областной центр с транспортной системой ЕС.

С 12 сентября из Ужгорода начнут курсировать прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это открывает новые возможности для путешествий, обучения, работы и бизнеса.

Следующий шаг - Львов

По словам Кулебы, следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова.

"Следующий большой этап - евроколея от польской границы до Львова. Она сделает город мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС", - заявил он.

Расширение направлений

Правительство также планирует расширение евроколеи в Закарпатье и на Волыни. Это позволит создать новые маршруты в Чехию, Венгрию и Польшу, а также заложит основу для грузовых коридоров из украинских промышленных центров в европейские порты и рынки.

Всего определено 10 направлений для развития европутей. Все проекты интегрированы в транспортную политику ЕС и предусматривают включение Украины в общеевропейские коридоры TEN-T.

Напомним, 5 сентября в Ужгороде открыли участок евроколеи. Город стал первым областным центром, который соединят сразу с четырьмя городами стран Евросоюза по железной дороге.

"Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода по новой евроколее в Братиславу, Будапешт и Вену.

