В Украине определили следующий город, который соединят евроколеей с Европой

В Украине открыли первый новый участок евроколеи Чоп - Ужгород. Следующим этапом станет строительство маршрута из Львова.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба , сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу министерства.

По его словам, евроколея Чоп - Ужгород - это 22 км пути европейского стандарта, которые впервые напрямую соединили украинский областной центр с транспортной системой ЕС.

С 12 сентября из Ужгорода начнут курсировать прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это открывает новые возможности для путешествий, обучения, работы и бизнеса.

Следующий шаг - Львов

По словам Кулебы, следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова.

"Следующий большой этап - евроколея от польской границы до Львова. Она сделает город мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС", - заявил он.

Расширение направлений

Правительство также планирует расширение евроколеи в Закарпатье и на Волыни. Это позволит создать новые маршруты в Чехию, Венгрию и Польшу, а также заложит основу для грузовых коридоров из украинских промышленных центров в европейские порты и рынки.

Всего определено 10 направлений для развития европутей. Все проекты интегрированы в транспортную политику ЕС и предусматривают включение Украины в общеевропейские коридоры TEN-T.