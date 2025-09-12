Украина запустила новые поезда в Европу без пересадок: куда можно доехать

Сегодня, 12 сентября, из Ужгорода по евроколее отправились первые поезда в Европу.

Подробнее о запуске прямых рейсов из Украины в ряд европейских городов и расписании их движения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какие прямые рейсы из Украины отправились сегодня в Европу

Согласно информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, сегодня по евроколее отправились первые поезда из Ужгорода в Европу.

Он уточнил, что 280 пассажиров поехали прямыми рейсами в:

Братиславу;

Будапешт;

Вену.

Путешествовать из Украины в ЕС стало удобнее (фото: facebook.com/oleksiikuleba)

"Это - начало регулярного сообщения, которое открывает для украинцев новые возможности путешествий в европейские столицы", - подчеркнул чиновник в своем Facebook.

Он добавил, что этот запуск открывает "новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом".

"Украинские города получают прямое железнодорожное сообщение с ЕС, а наша инфраструктура становится частью общего транспортного пространства", - объяснил министр.

Евроколея соединяет Украину с Европой (фото: facebook.com/oleksiikuleba)

Речь идет о таких поездах:

№961/618 "Ужгород - Братислава" (ежедневно);

(ежедневно); №146 "Ужгород - Будапешт - Вена" (ежедневно).

Кроме того, отдельно с 12 сентября 2025 года стартовал новый маршрут №644/647 по евроколеи: "Захонь - Берегово - Боржава".

"Он напрямую соединит Берегово с железнодорожным узлом в Захоне, откуда отправляются поезда по всей Венгрии", - поделился чиновник.

Кулеба сообщил также, что с декабря 2025 года - после обновления графика - пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами (в том числе - больше ночных поездов).

Новые поезда - удобны для пассажиров (фото: facebook.com/oleksiikuleba)

Напоследок министр напомнил, что строительство и запуск проекта стали возможными благодаря сотрудничеству "Укрзализныци" и Министерства развития общин и территорий, а также поддержке Европейской Комиссии (программа Connected Europe Facility) и Европейского инвестиционного банка.

"Спасибо украинским железнодорожникам и нашим европейским партнерам, которые сделали возможным этот проект. Это первая колея евростандарта, которую в современной истории Украины построили с нуля", - подытожил эксперт.

Публикация Кулебы (скриншот: facebook.com/oleksiikuleba)

Тем временем заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита сообщил, что запуск первых поездов из Украины по евроколее - "важное событие, которое демонстрирует практическую интеграцию Украины в европейское сообщество".

"Вместе с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентским государственным секретарем Левенте Модьором и заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко дали старт первому поезду №146, который сегодня отправился по новой узкой евроколее", - поделился чиновник в своем Facebook.

По его словам, речь идет про:

единый европейский стандарт транспортной инфраструктуры;

единые правила;

единые требования к комфорту и обслуживанию.

"Все это - здесь и сейчас, для украинцев и иностранцев в независимой стране", - добавил Микита.

Первый поезд №146 отправился по новой узкой евроколее (фото: facebook.com/Віктор Микита - Заступник Керівника Офісу Президента України)

Он отметил: "люди хорошо знают, что это направление является чрезвычайно загруженным во всех пунктах пропуска. А пересадки, которые раньше приходилось делать в Чопе, были не слишком удобными и занимали определенное время".

"С сегодняшнего дня каждый может выбрать поезд для путешествий, который соединил Ужгород со столицами Венгрии и Австрии и будет курсировать ежедневно", - подчеркнул представитель ОП.

Публикация Микиты (скриншот: facebook.com/Віктор Микита - Заступник Керівника Офісу Президента України)

По какому расписанию движутся запущенные поезда в ЕС

Несколько позже в пресс-службе АО "Укрзализныця" в Facebook подтвердили, что запуск прямых рейсов из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену стал возможным благодаря строительству пути европейского стандарта - впервые за время независимости Украины - между Чопом и Ужгородом.

Кроме того, пассажирам рассказали о расписании движения этих поездов.

Поезд №961/618:

Ужгород (8:09) - Братислава (18:33);

Братислава (11:27) - Ужгород (22:35).

Поезд №146:

Ужгород (8:09) - Будапешт (14:20) - Вена (17:20);

Вена (10:42) - Будапешт (13:19) - Ужгород (22:35).

Отмечается, что билеты доступны:

в приложении УЗ;

на сайте "Укрзализныци";

на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)