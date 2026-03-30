Украина запускает поезд в Болгарию: когда поедет первый рейс
Украина запустит пассажирский поезд в Болгарию. Маршрут соединит три страны и станет еще одним шагом к интеграции в общеевропейское транспортное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий в Telegram.
Когда и как поедет поезд
Речь идет о тестовом рейсе, который планируют запустить уже летом этого года. Маршрут будет пролегать через Румынию - совместными усилиями трех стран.
Об этом шла речь во время встречи вице-премьера Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии Корманом Исмаиловым в Киеве.
Деталей относительно расписания, стоимости билетов и конкретных городов остановок пока не озвучено.
Кроме железнодорожного сообщения, на встрече затронули и другие транспортные вопросы:
- развитие ключевых международных маршрутов;
- дунайский кластер;
- автомобильная инфраструктура.
"Запуск железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией - это не только об удобстве для людей, но и об усилении нашей интеграции с европейским транспортным пространством", - сказал Алексей Кулеба.
Министр отметил, что есть реальный спрос на этот маршрут. По его словам, страны сделают все возможное, чтобы уже этим летом он заработал.
Новые поезда в Польшу
Ранее "Укрзализныця" запустила новые рейсы в Польшу из Харькова и Киева. В частности, появились маршруты в Варшаву, Хелм и Перемышль.
Благодаря новому рейсу Киев - Варшава количество мест на этом направлении выросло более чем вдвое - со 180 до 436 пассажиров за рейс.
"Укрзализныця" также изменила схему продажи билетов на международные рейсы. Причина - массовая перепродажа мест посредниками.
По новым правилам, возвращенные билеты поступают в продажу только за день до отправления, а не сразу после сдачи. Общая продажа стартует, как и раньше, за 20 дней до рейса.