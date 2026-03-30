Україна запускає поїзд до Болгарії: коли поїде перший рейс
Україна запустить пасажирський поїзд до Болгарії. Маршрут з'єднає три країни і стане ще одним кроком до інтеграції у загальноєвропейський транспортний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства розвитку громад та територій у Telegram.
Коли і як поїде поїзд
Йдеться про тестовий рейс, який планують запустити вже влітку цього року. Маршрут пролягатиме через Румунію - спільними зусиллями трьох країн.
Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єра Олексія Кулеби з міністром транспорту Болгарії Корманом Ісмаїловим у Києві.
Деталей щодо розкладу, вартості квитків та конкретних міст зупинок поки не озвучено.
Окрім залізничного сполучення, на зустрічі торкнулися й інших транспортних питань:
- розвиток ключових міжнародних маршрутів;
- дунайський кластер;
- автомобільна інфраструктура.
"Запуск залізничного сполучення між Україною та Болгарією - це не лише про зручність для людей, а й про посилення нашої інтеграції з європейським транспортним простором", - сказав Олексій Кулеба.
Міністр зазначив, що є реальний попит на цей маршрут. За його словами, країни зроблять усе можливе, щоб уже цього літа він запрацював.
Нові поїзди до Польщі
Раніше "Укрзалізниця" запустила нові рейси до Польщі з Харкова та Києва. Зокрема, з'явилися маршрути до Варшави, Хелма та Перемишля.
Завдяки новому рейсу Київ - Варшава кількість місць на цьому напрямку зросла більш ніж удвічі - зі 180 до 436 пасажирів за рейс.
"Укрзалізниця" також змінила схему продажу квитків на міжнародні рейси. Причина - масовий перепродаж місць посередниками.
За новими правилами, повернені квитки надходять у продаж лише за день до відправлення, а не одразу після здачі. Загальний продаж стартує, як і раніше, за 20 днів до рейсу.