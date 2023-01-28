В "Укрзализныце" изменили правила продажи билетов на международные рейсы
Компания "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы для того, чтобы исключить их перепродажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.
Как говорится в сообщении, была изменена схема продажи билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы, в частности. В частности, речь идет о поезде № 67/68 Киев-Варшава-Киев. Билеты по этому направлению можно купить только онлайн.
Однако перекупщики начали "охотиться" за билетами из возвращений и перепродавать их.
""Света - решаю билеты" (наша уже теперь экссотрудница), "Виталик - билеты на поезд", и не надейтесь, что-то снова "решать". Ваше время закончилось. прилипалам» не место рядом с "Укрзализныцей"", - говорится в сообщении.
В связи с этим теперь все возвращающиеся билеты будут вводиться в систему для продажи за день до отправления поезда. Из этого следует, что общая продажа билетов будет стартовать по-прежнему - за 20 дней до отправления, а вот возвращенные билеты можно будет приобрести только за день отправления поезда.
"Если вы не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к "перекупщикам" - можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий временной промежуток. А билеты, которые будут сдаваться изо дня в день, будут возвращаться в систему не позднее, чем через 30 минут после сдачи", - рассказали в "Укрзализныце".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что скоро оплату за проезд в городских электричках можно будет осуществить с помощью мобильного телефона или специальной карты.
Также в Украине не собираются повышать цены на билеты на пассажирские поезда, поскольку для многих людей это способ эвакуации из регионов, где продолжаются боевые действия.
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