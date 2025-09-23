Теперь без пересадок: куда и в какие дни поедет "тестовый" региональный поезд УЗ
Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает в тестовом режиме региональный поезд, который будет соединять Фастов и Черкассы без пересадок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
О каком "тестовом" региональном поезде идет речь
В компании рассказали, что запускают региональный поезд №844/843 "Фастов - Черкассы - Фастов".
Отмечается, что теперь добраться из Фастова в Черкассы и обратно можно:
- в выходной день;
- без пересадок;
- в тестовом режиме.
"Суббота - самое время попробовать новый рейс", - уточнили в "Укрзализныце".
По какому графику будет курсировать новый рейс
Украинцам объяснили, что новый региональный поезд совершит рейсы в субботу:
- 27 сентября;
- 4 октября.
Так, поезд №844/843 "Фастов - Черкассы":
- будет отправляться из Фастова в 07:49;
- будет прибывать в Черкассы в 12:48.
В обратном направлении поезд №843/844 "Черкассы - Фастов":
- будет отправляться из Черкасс в 15:17;
- будет прибывать в Фастов в 20:47.
Какие остановки на маршруте и где покупать билеты
В "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте рейса, в частности, такие остановки:
- "Киев-Пассажирский";
- "Мироновка";
- "Цветково";
- "имени Т.Г. Шевченко".
В завершение отмечается, что билеты - уже в продаже:
- в приложении УЗ;
- на сайте "Укрзализныци";
- в кассах вокзалов.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
