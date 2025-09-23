ua en ru
Теперь без пересадок: куда и в какие дни поедет "тестовый" региональный поезд УЗ

Вторник 23 сентября 2025 15:46
УЗ запускает "тестовый" региональный поезд из Фастова в Черкассы и обратно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает в тестовом режиме региональный поезд, который будет соединять Фастов и Черкассы без пересадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

О каком "тестовом" региональном поезде идет речь

В компании рассказали, что запускают региональный поезд №844/843 "Фастов - Черкассы - Фастов".

Отмечается, что теперь добраться из Фастова в Черкассы и обратно можно:

  • в выходной день;
  • без пересадок;
  • в тестовом режиме.

"Суббота - самое время попробовать новый рейс", - уточнили в "Укрзализныце".

По какому графику будет курсировать новый рейс

Украинцам объяснили, что новый региональный поезд совершит рейсы в субботу:

  • 27 сентября;
  • 4 октября.

Так, поезд №844/843 "Фастов - Черкассы":

  • будет отправляться из Фастова в 07:49;
  • будет прибывать в Черкассы в 12:48.

В обратном направлении поезд №843/844 "Черкассы - Фастов":

  • будет отправляться из Черкасс в 15:17;
  • будет прибывать в Фастов в 20:47.

Какие остановки на маршруте и где покупать билеты

В "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте рейса, в частности, такие остановки:

  • "Киев-Пассажирский";
  • "Мироновка";
  • "Цветково";
  • "имени Т.Г. Шевченко".

В завершение отмечается, что билеты - уже в продаже:

  • в приложении УЗ;
  • на сайте "Укрзализныци";
  • в кассах вокзалов.

Теперь без пересадок: куда и в какие дни поедет &quot;тестовый&quot; региональный поезд УЗПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".

Тем временем мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также о правилах перевозки животных на "Укрзализныце" и нужен ли собаке билет.

