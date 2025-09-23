Теперь без пересадок: куда и в какие дни поедет "тестовый" региональный поезд УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает в тестовом режиме региональный поезд, который будет соединять Фастов и Черкассы без пересадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В завершение отмечается, что билеты - уже в продаже:

В "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте рейса, в частности, такие остановки:

Украинцам объяснили, что новый региональный поезд совершит рейсы в субботу:

"Суббота - самое время попробовать новый рейс", - уточнили в "Укрзализныце".

Отмечается, что теперь добраться из Фастова в Черкассы и обратно можно:

В компании рассказали, что запускают региональный поезд №844/843 "Фастов - Черкассы - Фастов".

