В Укрзализныце показали, как выглядит новый поезд в Польшу: детали рейсов и фото

Укрзализныця анонсировала запуск новых пассажирских рейсов по направлениям, которые пользуются большим спросом. Речь идет о маршрутах из Харькова и Киева в города Польши, а отправятся в путь новые поезда с 19 февраля.

Об этом 31 января передал руководитель по коммуникациям "УЗ" Александр Шевченко в своем Facebook .

Какие это рейсы

Поезд №73/74 сообщением Харьков - Перемышль. Запускают с 19 февраля, а ездить будет по нечетным числам в 14:07. Прибывает в Киев в 21:04, а в Перемышль - в 11:13.

Таким образом, у Харькова будет ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей, так как по парным числам курсирует поезд №93/94 Харьков - Хелм.

Поезд №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм с 19 февраля в 18:14, в Хелм - в 4:55, а в Варшаву №67/68 будет прибывать в 10:12.

Таким образом, с 19 февраля из Киева в Варшаву смогут ехать не 180, а уже 436 пассажиров.

Детали рейса Киев - Варшава, Хелм. Как выглядит вагон нового поезда

Представитель УЗ уточнил подробности о покупке билетов и схеме курсирования нового поезда Киев - Варшава, Хелм.

Покупка в приложении УЗ билета №19/20 Киев - Хелм.

Пассажир покупает на Интерсити+ билет Хелм - Варшава.

Пассажир отправляется из Киева в привычном комфортном вагоне купе/СВ. Вот как он выглядит:

Вот так выглядит купе/СВ в поезде Киев - Варшава, Хелм (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Эти вагоны едут к украинско-польской границе вместе с РИЦами (RIC) "узкого габарита", там отцепляются и едут самостоятельно на Хелм, где "переобуется" для европейской (стандартной) колеи 1435 мм.

Пассажиры спокойно спят в вагонах ст. Хелм, пока доезжает 67/68 и прицепляется к варшавскому Интерсити.

Железнодорожная станция в Хелме (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Идет пересадка на варшавский Интерсити на том же перроне по заранее купленным билетам, и так - прибытие в Варшаву в 10:12.

Ж/д вокзал в Варшаве (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Какие еще поезда курсируют в Польшу из Украины

Из Киева, Одессы, Львова, Запорожья и Днепра в польские города Варшава, Хелм и Перемышль (и другие) сейчас курсируют такие рейсы:

23/24 Киев – Хелм

89 Киев - Перемышль

32/31 Запорожье, Днепр - Перемышль

36/35 Одесса - Перемышль

53/54 Киев - Перемышль

67/68 Киев – Варшава-Восточная

705/706 Киев - Перемышль

715/716 Киев - Перемышль

Ниже можно ознакомиться с этими маршрутами детальнее:

Поезда УЗ из Украины в Польшу (фото: скрин uz-vezemo.com)

Билеты продаются исключительно онлайн - в приложении Укрзализныци, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua. Вот фото вагонов поездов в Варшаву:

Как выглядят вагоны поездов Киев - Варшава (фото: t.me/UkrzalInfo / cfts.org.ua)