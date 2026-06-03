Украина ждет в очереди, пока США завершат все войны, - Зеленский
Украина готова к любому формату дипломатического завершения войны, включая прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако сейчас внимание Соединенных Штатов сместилось на другие конфликты в мире.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.
Почему задерживаются переговоры
По словам президента, Киев находится на постоянной связи с американской стороной по привлечению переговорщиков, однако этот процесс существенно затягивается.
"Мы ожидаем приезда переговорной группы, но на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в фокусе (США). Иран - это вопрос номер один для США, а уже потом Украина. К сожалению, получается так, что мы находимся в очереди этих войн", - констатировал Зеленский.
В то же время он отметил, что именно США обладают наибольшими рычагами влияния, которые способны заставить Россию остановить агрессию.
Оптимальным сценарием для Украины остается привлечение к мирному процессу как Вашингтона, так и Европы, поскольку без европейского представительства за столом переговоров интересы ЕС могут быть не услышаны.
Прямой диалог с Кремлем без очереди
Президент подчеркнул, что для Украины главным приоритетом является скорейшее прекращение боевых действий, поэтому государство готово поддержать любой формат, который приблизит мир.
"Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и потом дойдет до нас", - заявил глава государства.
Он также добавил, что текущая ситуация на поле боя, а также успешные украинские удары вглубь территории Российской Федерации создают прочную основу для дипломатии. Это позволяет Украине сегодня разговаривать и заканчивать эту войну "на равных с россиянами в любом формате".
Заявления Зеленского и Рютте
Напомним, проблема обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами к ним остается одной из самых острых.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки ключевых ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 из США в Украину продолжается на постоянной основе - ежедневно и еженедельно. По его словам, несмотря на дефицит, союзники готовы и в дальнейшем финансировать программу PURL для стабильных поставок.
В то же время в Киеве стремятся кардинально ускорить процесс укрепления неба. Президент Владимир Зеленский поставил жесткий дедлайн профильным чиновникам из-за затягивания реализации уже имеющихся политических договоренностей о приобретении новых систем Patriot.
Глава государства подчеркнул, что финансовые, юридические и технические шаги по этому контракту должны быть наработаны немедленно, назвав это персональной ответственностью привлеченных должностных лиц.