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Украина ждет в очереди, пока США завершат все войны, - Зеленский

18:15 03.06.2026 Ср
3 мин
Зеленский сделал заявление о переговорах
aimg Сергей Козачук
Украина ждет в очереди, пока США завершат все войны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина готова к любому формату дипломатического завершения войны, включая прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако сейчас внимание Соединенных Штатов сместилось на другие конфликты в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Почему задерживаются переговоры

По словам президента, Киев находится на постоянной связи с американской стороной по привлечению переговорщиков, однако этот процесс существенно затягивается.

"Мы ожидаем приезда переговорной группы, но на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в фокусе (США). Иран - это вопрос номер один для США, а уже потом Украина. К сожалению, получается так, что мы находимся в очереди этих войн", - констатировал Зеленский.

В то же время он отметил, что именно США обладают наибольшими рычагами влияния, которые способны заставить Россию остановить агрессию.

Оптимальным сценарием для Украины остается привлечение к мирному процессу как Вашингтона, так и Европы, поскольку без европейского представительства за столом переговоров интересы ЕС могут быть не услышаны.

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Прямой диалог с Кремлем без очереди

Президент подчеркнул, что для Украины главным приоритетом является скорейшее прекращение боевых действий, поэтому государство готово поддержать любой формат, который приблизит мир.

"Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и потом дойдет до нас", - заявил глава государства.

Он также добавил, что текущая ситуация на поле боя, а также успешные украинские удары вглубь территории Российской Федерации создают прочную основу для дипломатии. Это позволяет Украине сегодня разговаривать и заканчивать эту войну "на равных с россиянами в любом формате".

Заявления Зеленского и Рютте

Напомним, проблема обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами к ним остается одной из самых острых.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки ключевых ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 из США в Украину продолжается на постоянной основе - ежедневно и еженедельно. По его словам, несмотря на дефицит, союзники готовы и в дальнейшем финансировать программу PURL для стабильных поставок.

В то же время в Киеве стремятся кардинально ускорить процесс укрепления неба. Президент Владимир Зеленский поставил жесткий дедлайн профильным чиновникам из-за затягивания реализации уже имеющихся политических договоренностей о приобретении новых систем Patriot.

Глава государства подчеркнул, что финансовые, юридические и технические шаги по этому контракту должны быть наработаны немедленно, назвав это персональной ответственностью привлеченных должностных лиц.

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