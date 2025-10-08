Россия начинает вербовку кубинцев на войну с Украиной, - Forbes

Россия увеличивает зависимость от иностранных военных — и в центре внимания теперь кубинцы. Их массовое вовлечение меняет характер конфликта и ставит новые вопросы по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Forbes.

Москва активно восполняет потери за счет иностранных наемников. Украинская разведка сообщает, что за Россию могут воевать до 25 тысяч кубинцев — это делает их крупнейшим иностранным контингентом на фронте.

"Режиму Путина выгодно привлекать кубинских наемников", — отмечают в украинской разведке, указывая, что смерть иностранца не вызывает внутри России общественного недовольства и не требует выплат.

Финансовая мотивация и обман

Главным стимулом для кубинцев остаются деньги: обещанные две тысячи долларов в месяц в десятки раз превышают среднюю зарплату на острове. Некоторые добровольно подписывают контракты, другие утверждают, что были обмануты — им предлагали строительную работу в России, а в итоге направляли на передовую. Несмотря на официальные опровержения Гаваны, аналитики считают, что без согласия властей массовая вербовка невозможна.

Что стоит за вербовкой

Привлечение кубинцев помогает Кремлю вести войну, снижая внутренние потери и сохраняя политическую стабильность. При этом иностранцы получают боевой опыт и современные навыки ведения войны, включая использование беспилотников.

Эксперты предупреждают: участие кубинских подразделений не только усиливает давление на украинский фронт, но и создает риски дальнейшего распространения военного опыта в других регионах.