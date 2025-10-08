Россия начинает вербовку кубинцев на войну с Украиной, - Forbes
Россия увеличивает зависимость от иностранных военных — и в центре внимания теперь кубинцы. Их массовое вовлечение меняет характер конфликта и ставит новые вопросы по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Forbes.
Москва активно восполняет потери за счет иностранных наемников. Украинская разведка сообщает, что за Россию могут воевать до 25 тысяч кубинцев — это делает их крупнейшим иностранным контингентом на фронте.
"Режиму Путина выгодно привлекать кубинских наемников", — отмечают в украинской разведке, указывая, что смерть иностранца не вызывает внутри России общественного недовольства и не требует выплат.
Финансовая мотивация и обман
Главным стимулом для кубинцев остаются деньги: обещанные две тысячи долларов в месяц в десятки раз превышают среднюю зарплату на острове. Некоторые добровольно подписывают контракты, другие утверждают, что были обмануты — им предлагали строительную работу в России, а в итоге направляли на передовую. Несмотря на официальные опровержения Гаваны, аналитики считают, что без согласия властей массовая вербовка невозможна.
Что стоит за вербовкой
Привлечение кубинцев помогает Кремлю вести войну, снижая внутренние потери и сохраняя политическую стабильность. При этом иностранцы получают боевой опыт и современные навыки ведения войны, включая использование беспилотников.
Эксперты предупреждают: участие кубинских подразделений не только усиливает давление на украинский фронт, но и создает риски дальнейшего распространения военного опыта в других регионах.
Напоминаем, что война в Украине оказывает разрушительное влияние не только на население и экосистемы, но и на атмосферу. Постоянные взрывы, масштабные пожары и вырубка лесов вызывают значительные выбросы аэрозолей и продуктов горения, которые усиливают парниковый эффект и усугубляют климатические последствия конфликта.
Отметим, что большинство граждан Украины оценивают уровень гибридной угрозы со стороны России как высокий. Основными опасностями называют кибератаки, распространение фейковой информации и попытки онлайн-вербовки, которые остаются ключевыми инструментами дестабилизации.