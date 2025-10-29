ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина в ООН проголосовала против снятия эмбарго США с Кубы: Ермак назвал причины

Среда 29 октября 2025 18:55
UA EN RU
Украина в ООН проголосовала против снятия эмбарго США с Кубы: Ермак назвал причины Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральная ассамблея ООН сегодня, 29 октября, рассмотрела ежегодную резолюцию о снятии эмбарго США с Кубы. Украина впервые проголосовала против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Причины - серьезные: правительство Кубы стало стратегическим активом России, активно поддерживая ее войну, агрессию против суверенного европейского государства", - отметил Ермак.

По его словам, тысячи кубинских солдат воюют против Украины в составе российских оккупационных сил, приобретая боевой опыт, а Гавана все больше привлекается к военной и разведывательной деятельности, что представляет угрозу международной безопасности.

"Россия использует Кубу для обхода санкций, введенных с целью заставить ее прекратить вторжение. Это не о кубинском народе - это о противодействии авторитарной экспансии. Кубинский режим должен изменить свою разрушительную политику", - подчеркнул глава ОП.

Кубу обвиняют в участии в войне РФ против Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия усиливает присутствие иностранных бойцов на фронте, все больше полагаясь на кубинских наемников.

По данным украинской разведки, их количество может достигать 25 тысяч, что делает кубинцев крупнейшей иностранной группой, которая участвует на стороне России и меняет баланс сил в текущем конфликте.

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам добиваться сохранения эмбарго против Кубы, аргументируя это участием более пяти тысяч кубинцев в боевых действиях на стороне России против Украины.

В то же время Куба выступила с официальным опровержением обвинений США в причастности к войне в Украине, заявив, что подобные утверждения не имеют под собой никаких доказательств и направлены на дискредитацию страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Куба Андрей Ермак Офис президента
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине