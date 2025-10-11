Куба выступила с официальным опровержением обвинений США в причастности к войне в Украине, заявив, что подобные утверждения не имеют под собой никаких доказательств и направлены на дискредитацию страны.

Правительство Кубы назвало заявления Вашингтона о якобы участии страны в военных действиях на территории Украины "ложными и клеветническими". В Гаване подчеркнули, что подобные обвинения впервые появились в 2023 году в отдельных СМИ без предоставления доказательств и, по мнению кубинской стороны, преследуют политические цели.

Кубинские власти заверили, что страна не участвует в вооруженном конфликте, не направляла военных ни в Украину, ни в другие страны. В правительстве уточнили, что у них нет достоверной информации о гражданах Кубы, которые могли самостоятельно вступить в вооружённые формирования любой из сторон. При этом отмечается, что ни один из таких случаев не связан с официальными структурами Кубы.

Политика нулевой терпимости и уголовные дела

Согласно национальному законодательству и международным обязательствам, Куба придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию граждан в вооружённых конфликтах за рубежом. Эти действия квалифицируются как тяжкие преступления и караются строгими наказаниями.

После выявления в 2023 году фактов возможной вербовки кубинцев для участия в боевых действиях власти страны предприняли шаги по её пресечению. Были возбуждены уголовные дела и проведены судебные разбирательства.

Судебные решения и позиция Гаваны

С 2023 по 2025 год кубинские суды рассмотрели девять дел по обвинению в наемничестве, где проходили 40 обвиняемых. Восьми делам был дан ход, а по пяти из них суд вынес обвинительные приговоры в отношении 26 человек, назначив наказание от пяти до четырнадцати лет лишения свободы. Три дела пока находятся на стадии рассмотрения.

Власти уточнили, что вербовка кубинцев осуществлялась через зарубежные организации, не имеющие отношения к официальным структурам страны. Большинство случаев касались граждан, находившихся за пределами Кубы.

В Гаване подчеркнули, что Соединенные Штаты не представили ни одного факта, подтверждающего обвинения, и назвали происходящее новой волной дезинформации.