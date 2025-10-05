США насчитали до пяти тысяч кубинцев на войне против Украины, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа требует от американских дипломатов не допустить отмены многолетнего эмбарго против Кубы, поскольку более пяти тысяч кубинцев воюют на стороне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американские дипломаты, как говорится во внутренней телеграмме Государственного департамента США, в ООН должны сообщить, что правительство Кубы активно поддерживает вторжение РФ в Украину. Не менее 5000 граждан Кубы воюют на стороне РФ против украинских военных.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим контрибьютором иностранных войск, входящих в агрессию России, и по оценкам, в Украине воюют от 1000 до 5000 кубинцев", - сказано в документе.

В постоянном представительстве Кубы в ООН не прокомментировали ни ситуацию, ни обвинения в участии в войне в Украине на стороне РФ.

США против Кубы: ситуация в ООН

ООН с 1992 года принимает резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы. Однако в этом году ее впервые могут не принять. Это накладывается на жесткую позицию президента США Дональда Трампа, который после возвращения к власти усилил санкции против Кубы.

Он вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, усилил санкции против финансового и туристического секторов страны, а также ввел санкции против граждан третьих стран, которые помогают кубинцам.

На фоне этого дипломаты получили приказ заявить в ООН, что резолюция ложно обвиняет США в проблемах, вызванных собственной коррупцией и некомпетентностью Кубы". Куба, по словам администрации, использует ежегодную резолюцию, как механизм издевательства над Соединенными Штатами.