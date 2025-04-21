Россия и Иран официально стали союзниками: Путин ратифицировал стратегическое соглашение

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соответствующий документ был обнародован 21 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт публикации официальных правовых актов РФ.

"Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москва 17 января 2025 года", - говорится в документе.

Договор предусматривает, что Россия и Иран будут на официальном уровне проводить сотрудничество в сферах политики, торговли, экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры, безопасности и обороны.

Отмечается, что Иран и Россия договорились о совместных разработках в области информационных технологий, о сотрудничестве в сфере образования и культуры, спорта и здравоохранения, а также и других направлениях, которые "представляют взаимный интерес".

Сотрудничество в области безопасности и обороны

Отдельно в договоре закреплены положения о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны двух стран. Россия и Иран договорились, что в том случае, если одна из них подвергнется агрессии, то другая не должна никоим образом помогать агрессору.

"Другая сторона не должна предоставлять агрессору военную или иную помощь, которая будет способствовать продолжению его действий", - говорится в соглашении.

Также отдельным пунктом предусмотрено сотрудничество сторон в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана.

Ранее, 16 апреля, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном ратифицировал Совет РФ.

Сотрудничество России и Ирана

Напомним, Россия и Иран тесно сотрудничают уже давно, хоть и неофициально. Иран - одна из стран, которая активно поддерживает Россию в войне против Украины и оказывает военную помощь. В частности, Иран еще в 2022 году предоставил России дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют украинцев.