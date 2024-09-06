Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Этот шаг даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины.

"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего в последние дни погибли десятки мирных жителей", - пишет WSJ.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки проинформировали союзников об этом шаге Ирана за последние несколько дней.