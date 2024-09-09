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США готовы принять серьезные меры против Ирана из-за возможной поставки ракет РФ, - Госдеп

Понедельник 09 сентября 2024 22:26
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США готовы принять серьезные меры против Ирана из-за возможной поставки ракет РФ, - Госдеп Фото: замглавы Госдепа США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной поставки России баллистических ракет малого радиуса действия.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Мы очень обеспокоены этой информацией. Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям", - сказал Патель, комментируя информацию о поставке Ираном ракет России.

При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Что предшествовало

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Иран в ООН опроверг передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

Сегодня в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.

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