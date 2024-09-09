ЕС получил доказательства по поставкам Ираном баллистических ракет России

Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Он также отметил, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана, если такая поставка ракет будет подтверждена.

"Нам известна предоставленная союзниками информация, заслуживающая доверия, о поставках иранских баллистических ракет России", - сказал Стано.

Что предшествовало

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Украина призвала Иран прекратить поддерживать российскую армию и предупредила, что в случае подтверждения передачи ракет для двусторонних отношений будут "разрушительные последствия".

Тем временем Иран в ООН отрицал передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

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