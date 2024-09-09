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ЕС получил доказательства по поставкам Ираном баллистических ракет России

Понедельник 09 сентября 2024 18:25
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ЕС получил доказательства по поставкам Ираном баллистических ракет России Фото: представитель ЕС Петер Стано (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз получили разведданные, подтверждающие поставки Ираном баллистических ракет в Россию.

Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Нам известна предоставленная союзниками информация, заслуживающая доверия, о поставках иранских баллистических ракет России", - сказал Стано.

Он также отметил, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана, если такая поставка ракет будет подтверждена.

Что предшествовало

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Украина призвала Иран прекратить поддерживать российскую армию и предупредила, что в случае подтверждения передачи ракет для двусторонних отношений будут "разрушительные последствия".

Тем временем Иран в ООН отрицал передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

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