Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам

Украина ввела запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги в X.

По его словам, такой шаг является ответом на запрет Венгрией въезда на свою территорию ряда украинских военных чиновников. "Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам", - сказал он.