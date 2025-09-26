Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям

Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги у X.

За його словами, такий крок є відповіддю на заборону Угорщиною в'їзду на свою територію низки українських військових чиновників. "Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів", — сказав він.