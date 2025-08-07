ua en ru
Украина уже накопила 10 млрд кубометров газа. Сколько еще надо на зиму

Украина, Четверг 07 августа 2025 14:30
Украина уже накопила 10 млрд кубометров газа. Сколько еще надо на зиму Фото: Запасы газа в подземных хранилищах растут с достаточной скоростью, чтобы подготовиться к зиме (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины уже превысили 10 млрд кубических метров. Скорость их роста позволяет уверенно говорить о накоплении достаточного количества газа на зиму 2025-2026 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика газового рынка компании ExPro Consulting Михаила Свищо.

Какой объем топлива уже накоплен?

"По состоянию на 5 августа, запасы газа в подземных хранилищах превысили 10 млрд кубометров, что составляет 32,3% от общего объема "подземки", - сказал спикер.

Хотя запасы остаются на самом низком за последние 12 лет уровне, но темп их роста заметно выше, чем в прошлом году. В июле в украинские подземные хранилища было закачано 1,7 млрд кубометров газа, что почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.

"Начиная с 17 апреля, когда начался нынешний сезон закачки газа в хранилища, было закачано около 4,65 млрд кубометров. Это почти в 1,6 раз больше, чем в прошлом году", - добавил аналитик.

Рост темпа заполнения хранилищ в основном происходит за счет импорта газа из Европы. В июле объемы импорта выросли до 833 млн кубических метров - самого высокого показателя импортных поставок за последние два года.

Достаточно ли быстро растут запасы газа?

Если закачивать газ такими темпами (более 50 млн кубометров в сутки), считает Михаил Свищо, то Украина успеет накопить целевой объем - 13,2 млрд кубометров раньше 1 ноября.

"Но скорее всего, в сентябре-октябре объемы закачки снизятся потому, что вырастет потребление газа. Если импорт будет держаться на сегодняшнем уровне (20 млн кубометров в сутки), то даже с учетом такого снижения, мы спокойно выходим на цифру 13,2 млрд кубометров, как минимальный показатель", - добавил аналитик ExPro Consulting.

Основным импортером газа остается государственный "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует до начала отопительного сезона закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа.

В материале РБК-Украина"Минимум газа и денег: как "Нафтогаз" готовится к зиме и кто поддержит Украину" рассказывается, что из отопительного сезона 2024-2025 годов Украина вышла с минимальными за последние 11 лет запасами газа.

Для их восстановления, газ импортируется из Польши, Словакии и Венгрии, а также по Трансбалканскому маршруту через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову. В конце июля "Нафтогаз" приобрел первую партию газа через Трансбалканский коридор из Азербайджана, это были небольшие объемы для изучения перспектив сотрудничества с компанией SOCAR.

В конце июля "Нафтогаз подписал с государственным "Укргазбанком" кредитное соглашение на получение 4,7 млрд гривен для закупки газа. Это уже второй кредит на такую сумму, предыдущее соглашение на такую же сумму было заключено с "ПриватБанком".

По информации Министерства энергетики, 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию "Оператора ГТС Украины" в Одесской области, которая задействована используется для транспортировки газа в Украину из греческих LNG-терминалов через Трансбалканский газопровод. Согласно открытым данным ОГТСУ объем импорта газа по этому направлению сохранился на прежнем уровне, то есть обстрел не повлиял на работу этого маршрута.

