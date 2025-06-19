Минимум газа и денег: как "Нафтогаз" готовится к зиме и кто поддержит Украину

Прошлую зиму Украина закончила с исторически низкими запасами газа. Чтобы подготовиться к следующей, "Нафтогаз" должен импортировать значительные объемы ресурса. Для этого есть вся необходимая инфраструктура, единственный вопрос - это деньги. О том, где "Нафтогаз" планирует брать средства для закупки газа - в материале РБК-Украина.

Украина ищет газ на следующую зиму. В начале июня президент Владимир Зеленский сообщил о переговорах с правительством Норвегии для поиска финансирования или, собственно, газа на следующий отопительный сезон. Из-за обстрелов газовой инфраструктуры зимой этого года возникли проблемы с накоплением достаточного ресурса газа для прохождения следующей зимы. Президент уже допустил возможность дефицита газа для осенне-зимнего периода 2025-2026 годов.

Почему возникла эта проблема? В предыдущие годы не импортировались дополнительные объемы газа, а использовались накопленные запасы собственной добычи. Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, отопительный сезон 2023-2024 годов Украина прошла без импорта газа. Это удалось сделать за счет значительного падения объемов потребления из-за потери ряда крупных промышленных потребителей и относительно теплой погоды.

Украина заходила в предыдущий отопительный сезон с умеренными запасами газа (инфографика РБК-Украина)

Так же планировалось пройти зиму 2024-2025 годов. Но в январе-феврале этого года Россия нанесла самый ощутимый с начала войны удар по газодобывающим мощностям, в результате чего добыча упала на 40%. Для решения ситуации значительно увеличили отбор газа из хранилищ, а "Нафтогаз" начал экстренно импортировать газ. Газодобывающие компании активно восстанавливали работу поврежденного оборудования, но восстановить добычу на прежнем уровне пока не удалось.

Украина вышла из прошлого отопительного сезона с самыми низкими за последние 11 лет запасами газа - 5,4 млрд кубометров, из которых активного газа было около 0,67 млрд кубометров. Остальной газ (4,7 млрд кубометров) - это буферный газ, который необходим для нормальной работы подземных хранилищ, он должен постоянно там оставаться, то есть его нельзя отбирать. Для сравнения - в 2022-2024 годах запасы газа на конец сезона отбора составляли 8-9 млрд кубометров, а в 2020-2021 годах - более 15 млрд кубометров.

Из прошлой зимы Украина вышла с исторически низкими запасами газа (инфографика РБК-Украина)

Объем необходимого ресурса на зиму

Сейчас, по информации ExPro Consulting, в подземных хранилищах уже есть 7 млрд кубометров газа. По оценкам собеседников РБК-Украина, знакомых с ситуацией, необходимо закачать в хранилища еще около 6 млрд кубов, чтобы выйти на середину октября - начало ноября на уровень 13 млрд. Именно такого объема газа будет достаточно, чтобы пройти зиму и иметь возможность уверенно поднимать газ из хранилищ до конца отопительного сезона при условии, если не будет массированных атак на газовую инфраструктуру.

Из желаемых 6 млрд значительная часть - около 1,5 млрд кубометров - будет необходима для производства электроэнергии. "Дополнительно к тем 4,5 миллиардам кубов, о которых все говорят, еще нужно 1,3-1,7 миллиардов", - говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Сейчас "Нафтогаз" возобновляет работу многих теплоэлектроцентралей (производят тепло и электроэнергию), которые были переданы ему в управление, обратила внимание аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова. По ее словам, в балансе газа также надо учесть маневровую газовую генерацию, которая уже построена или строится для производства электроэнергии и предоставления услуг оператору энергосистемы - НЭК "Укрэнерго".

"В 2024 году, по информации правительства, было установлено 1 ГВт распределенной генерации, но это с учетом восстановленных ТЭЦ. На 2025 год крупные компании планировали установить еще 1,5 ГВт новой генерации, это проекты "Нафтогаза", ОГТСУ, "Укрнафты" и "Укрзализныци" и других государственных и коммунальный предприятий, но объемы могут быть несколько меньше из-за снижения спроса, ведь отключения почти отсутствуют", - добавила Дарья Орлова.

Импорт газа из Европы

Нужный объем газа в подземных хранилищах будет накапливаться за счет импорта и собственной добычи. На сегодня общая пропускная способность газотранспортной системы на границе с ЕС и Молдовой составляет около 66 млн кубометров в сутки, говорит аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо.

Наибольшие возможности для импорта газа доступны на границе со Словакией - 42 млн кубометров в сутки, из Венгрии и Польши эти объемы составляют 9,8 и 12,4 млн соответственно. Кстати, польское направление было расширено вдвое (с 6,4 до 12,4 млн кубометров) только 13 июня. Также с недавних пор открылась возможность транспортировки газа в Украину из Греции - Трансбалканское направление мощностью до 3 млн кубометров в сутки.

Фото: Терминалы сжиженного газа на юге Европы - еще один маршрут поставки ресурса в Украину (Getty Images)

На сегодня больше всего используются венгерское и польское направления, ведь они дешевле словацкого. Через польскую ГТС Украина имеет доступ к терминалам сжиженного природного газа (LNG-терминал) на Балтийском море и даже к норвежскому газу, который поставляется в Польшу через газопровод Baltic Pipe. Трансбалканское направление пока не очень интересует участников рынка, они говорят о необходимости снижения стоимости его использования.

По информации ExPro Consulting, с начала года "Нафтогаз" уже импортировал более 1,5 млрд кубометров газа из Европы в Украину. Например, "Нафтогаз" покупает газ у польской нефтегазовой компании Orlen, которая импортирует газ через LNG-терминалы на Балтийском море - "Свиноуйсьце" в Польше и "Клайпеда" в Литве. Польский партнер покупает газ на мировом рынке сжиженного природного газа, регазифицирует его в терминалах, передает в польскую ГТС, а уже там его покупает "Нафтогаз". Таким образом, все трудности работы на рынке LNG берет на себя компания Orlen.

Через польского посредника "Нафтогаз" импортирует 100-120 млн кубометров газа в месяц, что примерно соответствует объему одного LNG-танкера. В апреле-мае "Нафтогаз" импортировал ресурс объемом двух судов, в июне будет третье. Все мощности LNG-терминалов в Польше или Литве уже забронированы (той же компанией Orlen) и поэтому "Нафтогаз" не может их приобрести и покупать партии сжиженного газа самостоятельно.

На сегодня цены на газ на европейском рынке (39 евро за мегаватт-час по состоянию на 16 июня) - выше по сравнению с таким же сезоном предыдущих лет. Например, в середине июня 2023 года цена была на уровне 32 евро, а в середине июня 2024 года - 35 евро за мегаватт-час.

Сжиженный газ из США

Вообще законтрактовать сжиженный газ на мировом рынке, например, в США и привезти его в терминалы на Балтике или в Греции, а дальше в Украину - это не простое дело, оно требует тщательного и заблаговременного планирования. Как рассказали трейдеры на рынке LNG, с которыми пообщалось РБК-Украина, средняя продолжительность долгосрочных контрактов на покупку сжиженного газа составляет 14-18 лет, то есть большинство ресурса уже выкуплено далеко вперед. Такая же ситуация с мощностями LNG-терминалов.

"Мощности терминалов, которые имеют логистическую связь с Украиной (Польша, Литва, Греция, Германия), забронированы на годы вперед. Поэтому выходом может быть закупка спотовых партий LNG с размещением в свободные слоты на терминалах, появляющиеся на вторичном рынке (при перепродаже мощности терминала - ред.)", - пояснил собеседник издания в трейдинговой компании.

Фото: В последние годы ЕС импортирует много сжиженного газа (Getty Images)

По его словам, на сегодня складывается экономика для заключения долгосрочного контракта на импорт сжиженного газа из США в Украину. Стоимость американского LNG с доставкой в Украину составляет 29-34 евро за мегаватт-час (307-360 евро за тысячу кубометров). Продать этот ресурс на внутреннем рынке можно за 46,5 евро за мегаватт-час (493 евро за тысячу кубометр - цена газа на рынке для промышленности).

Несколько собеседников РБК-Украина на газовом рынке считают также вполне реалистичным сценарий для "Нафтогаза" приобрести не одну крупную партию сжиженного газа, а приобщиться к контракту третьей стороны.

"Он (сценарий, - ред.) требует слаженного планирования со стороны всех участников. Необходимо заранее определить маршруты, сроки, способы оплаты и объемы поставок, чтобы своевременно забронировать все логистические элементы - от загрузки на заводе до транспортировки через Европу в Украину", - добавил один из собеседников.

Ресурс добычи газа

Важным источником наполнения подземных газовых хранилищ остается добыча газа. По словам исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Артема Петренко, и государственные, и частные газодобывающие компании делают все, чтобы восстановить добычу газа до того уровня, который был до зимних обстрелов.

"Добыча восстанавливается, насколько это возможно", - сказал он в комментарии РБК-Украина. Впрочем, пока общий объем добычи газа еще не достиг уровня января этого года, добавил аналитик Михаил Свищо.

В крупнейшей частной газодобывающей компании ДТЭК сообщили, что в первом квартале 2025 года объекты компании были атакованы дважды, три объекта пострадали, а сумма убытков оценивается на уровне 30 млн евро.

"Для полного восстановления объектов до исходного состояния и производственной мощности понадобится минимум год. Такие сроки связаны с тем, что определенное оборудование нужно специально изготавливать за рубежом", - сказали РБК-Украина в ДТЭК.

Увеличение добычи газа зависит не только от восстановления поврежденной инфраструктуры, но в первую очередь от бурения новых скважин. "Компании продолжают активно инвестировать, несмотря на риски и войну, и даже устанавливают рекорды. В 2023 году добытчики заложили 150 новых скважин, в прошлом году начали бурить 143. В 2025 году заложили около 55 новых скважин", - сообщил Артем Петренко.

Фото: Газодобывающие компании прилагают максимум усилий, чтобы восстановить добычу газа и заложить новые скважины (Getty Images)

Бурение газовых скважин - это достаточно дорогая инвестиция. По словам генерального директора Smart Energy Group Алексея Зайца, чтобы пробурить одну скважину на глубину 5 000 метров, необходимо инвестировать около 13 млн долларов. Он также отметил важность возобновить добычу в центральной и восточной Украине - в Полтавской и Харьковской областях (в этих регионах сконцентрировано 90% всей газодобычи страны).

"Нам особенно нужно наращивать добычу на Харьковщине и Полтавщине. Почему? Потому что есть сетевые ограничения газотранспортной системы - невозможно очень быстро транспортировали газ с запада (где расположены большинство подземных хранилищ газа - ред.) на восток. Наша газотранспортная система работает по-другому", - пояснил руководитель Smart Energy Group.

Недавно правительство улучшило баланс газа "Нафтогаза", добавив к нему новый газ, который добывает "Укрнафта". С апреля этого года Кабмин обязал компанию выполнять так называемые "специальные обязанности на рынке газа" и продавать добытый газ "Нафтогазу".

Деньги на покупку газа

Имеющейся пропускной способности ГТС на западной границе вполне достаточно, чтобы импортировать необходимые объемы газа. Также на рынке всегда найдется ресурс для того, кто готов заплатить за него рыночную цену. Поэтому, для импорта газа есть вся надлежащая инфраструктура и ресурс, главным вопросом остается - деньги.

На сегодня для покупки газа "Нафтогаз" использует кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере 270 млн евро и грант от правительства Норвегии объемом 140 млн евро. При цене газа на голландском хабе TTF, который является индикативом для европейского рынка, на уровне 38 евро за мегаватт-час (403 евро за тысячу кубометров), имеющихся внешних средств хватит на покупку около 1 млрд кубических метров газа.

По информации источников РБК-Украина, на сегодня "Нафтогаз" ведет переговоры о привлечении дополнительного кредитного ресурса на 1,3 млрд евро (500 млн евро от ЕБРР, 500 млн евро от правительства Норвегии и 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка). В случае привлечения новых кредитов "Нафтогаз" сможет докупить еще около 3,4 млрд кубометров газа. Также у компании есть собственные средства. В итоге, на сегодня "Нафтогаз" уже имеет или договаривается о привлечении финансового ресурса, который позволяет приобрести около 4,5 млрд кубических метров газа.

Фото: "Нафтогаз" должен найти миллиарды, чтобы купить газ на зиму (Getty Images)

Таким образом, "Нафтогазу" еще надо найти деньги на покупку еще 1,5 млрд кубометров газа. Как сообщили РБК-Украина, кроме "Нафтогаза" импортировать газ будут другие госкомпании, в частности "Оператор ГТС Украины". В ответ на запрос РБК-Украина госхолдинг не прокомментировал финансовые ресурсы для закупки газа, а также состояние переговоров по привлечению новых средств.

***

Позитивными факторами для решения проблемы дефицита газа является рост цен на внутреннем рынке газа, что будет стимулировать импортировать газ не только "Нафтогаз", но и частные компании. Их объемы смогут пополнить запасы в подземных хранилищах.

На сегодня "Нафтогаз" взял хороший темп импорта и закачки газа в подземные хранилища. По данным информационной платформы газовых хранилищ Европы Aggregated Gas Storage Inventory, в мае запасы газа в хранилищах Украины выросли на 1,1 - до 2 млрд кубометров. При этом среднесуточный объем закачки газа составил 35 млн кубометров. В июне общие запасы выросли на 0,65 - до 2,7 млрд кубических метров, при этом темп закачки газа увеличился до 44 млн кубометров в сутки. Такая динамика может обеспечить прирост запасов газа на 1,3 млрд кубометров каждый месяц.

Если "Нафтогаз" сможет договориться о привлечении необходимого кредитного ресурса и удержать темп импорта и закачки газа, тогда в течение июня-сентября удастся добавить в подземные хранилища желаемые 6 млрд кубометров и накопить необходимое количество газа к началу следующего отопительного сезона.