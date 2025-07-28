Зачем Украине газ из Азербайджана: у нового маршрута стратегическое значение

Азербайджанский газ, который с конца прошлой недели импортируется НАК “Нафтогаз Украины” по Трансбалканскому коридору, существенно не повлияет на подготовку Украины к зиме, но может усилить энергобезопасность страны в перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на информацию источников и экспертов.

Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine, сообщила компания 28 июля.

Речь идет о небольших объемах газа, но это, как отмечают в Нафтогазе, является стратегическим шагом “для расширения сотрудничества”.

Импорт идет с прошлой недели

Пока проводятся лишь тестовые поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору через Болгарию и Румынию. По информации издания, импорт азербайджанского газа начался в конце прошлой недели.

Суточные объемы небольшие. Если сотрудничество покажет перспективу, то оно будет расширено, сказали РБК-Украина источники, знакомые с организацией процесса.

“На сегодняшний день объемы поставок газа из Азербайджана могут очень небольшими - в пределах нескольких десятков миллионов кубометров в месяц”, - сказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Темпы заполнения хранилищ существенно не увеличатся

По сравнению с тем, что сейчас ежесуточный импорт газа Украиной составляет около 30 млн кубометров, поставки азербайджанского газа существенно не повлияют на темпы заполнения подземных хранилищ.

“Говорить, что эти поставки как-то серьезно повлияют на наше энергетическую безопасность пока оснований нет”, - отметил Омельченко.

При этом он отмечает, что открытие нового маршрута может в перспективе привести к увеличению диверсификации поставок.

Но по информации Омельченко, сейчас ведутся переговоры о помощи со стороны Украины по реализации проектов по возобновляемой энергетике в Азербайджане. Если сотрудничество будет результативным, то после реализации таких проектов, за счет высвободившегося газа, объем его импорта в Украину будет увеличен.

В Минэнерго РБК-Украина пока не прокомментировали факт переговоров на эту тему.

Стратегическое значение нового соглашения

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила о стратегическом значении начала поставок азербайджанского газа.

“Хотя пока объемы поставок невелики, это имеет стратегическое значение, поскольку открывает перспективу долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами. Кроме того, это еще один наглядный пример успешной диверсификации источников энергоснабжения”, - отметила она в публичном комментарии.

Но ожидать увеличение объемов импорта в скором времени все-таки не стоит, считает Омельченко, поскольку практически весь добываемый газ в Азербайджане уже законтрактован.

Но ежегодно добыча газа увеличивается. С 2021 года его поставки из Азербайджана в страны Европы выросли с 8 млрд до 13 млрд кубометров, и это практически половина общего экспорта газа Азербайджаном.

“Сегодня мы поставляем газ в 12 стран. 10 из них - европейские страны, в том числе восемь - члены Европейского Союза”, - заявил недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что Азербайджан готов и дальше увеличивать добычу.

Еще один новый источник газа

Еще один новый маршрут поставок импортного газа заработал в начале лета. Речь об американском LNG, который с июня идет в Украину по реверсному направлению из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову.

Точка входа этого газа из Молдовы - газоизмерительная станция "Гребеники" в Одесской области.

Пока действуют договоренности о поставках порядка 400 млн кубометров газа в период с июня по сентябрь. Если договоренности будет продлены, то до конца года импорта американского LNG по этому маршруту может достичь 800 млн кубометров. Это уже более значительные объемы, которые существенно повлияют на формирование запасов газа к следующему отопительному сезону.