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"Нафтогаз" получил еще один кредит на 4,7 млрд гривен для покупки газа на зиму

Украина, Четверг 24 июля 2025 10:34
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"Нафтогаз" получил еще один кредит на 4,7 млрд гривен для покупки газа на зиму Фото: "Нафтогаз" получил кредит на 4,7 млрд гривен от Укргазбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" подписал с государственным Укргазбанком кредитное соглашение на 4,7 млрд гривен. Это второй кредит на такую сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" получил кредит в размере 4,7 млрд гривен от государственного ПриватБанка. Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, это первый кредитный договор между компаниями и самое большое финансирование, которое госбанк предоставил энергетическому сектору Украины с начала полномасштабной войны.

Потребности Украины

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

По его словам, медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.

По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.

На сегодня газ в Европе стоит около 400 долларов за тысячу кубометров.

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