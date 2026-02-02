Зеленский подписал санкции против "теневого флота" РФ: под ударом и пропагандисты

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 февраля, подписал указ о введении санкций против компаний "теневого флота" РФ, которые перевозят подсанкционную нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров. Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что на прошлой неделе Евросоюз синхронизировал в своей юрисдикции украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов.

"Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены", - сказано в его заявлении.