Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ: детали
Президент Украины Владимир Зеленский 17 января ввел в действие решение о новых санкциях против РФ. Под ограничения попали преимущественно российские киберспортсмены и "паралимпийцы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Соответствующий указ за подписью Зеленского уже появился на сайте. В нем отмечается, что вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.
Кто попал под санкции:
- Паралимпийский комитет России сроком на 10 лет;
- Федерация компьютерного спорта России сроком на 10 лет;
- Букин Яков Сергеевич сроком на 10 лет;
- Рожков Павел Алексеевич сроком на 10 лет;
- Смит Дмитрий Вячеславович сроком на 10 лет.
Среди санкционных мер, которые применены к вышеперечисленным лицам и организациям - блокирование активов, аннулирование соглашений и договоров, запрет на посещение Украины, прекращение разрешений и лицензий, лишение украинских государственных наград и прочее.
Напомним, что 17 января Зеленский сообщил, что уже подписал новое санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.
До этого в конце декабря 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.
Первыми санкциями в 2026 году стали масштабные ограничения против россиян и их приспешников. Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами России, Зеленский подписал 4 января.