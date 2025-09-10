Украина синхронизировала с Британией санкции против России
Украина синхронизировала антироссийские санкции с Великобританией, в частности, против лиц, задействованных в обеспечении работы теневого флота танкеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.
В рамках синхронизации санкций с Британией Украина применила ограничительные меры к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.
В частности, среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля "Стройсервис" и российская угледобывающая и перерабатывающая компания "Русская энергия".
В ОП отметили, что Украина последовательно синхронизирует санкции партнеров и продолжает работать над тем, чтобы украинские санкционные ограничения были синхронизированы в юрисдикциях союзников.
Комментарий уполномоченного по санкциям
По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Это 47 физических и 81 юридическое лицо.
Среди них:
- те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;
- российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);
- лица, связанные с использованием химического оружия;
- Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.
Власюк отметил, что эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций это ключ к предотвращению обхода санкций.
Санкции против России
Напомним, недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Среди них есть родственники главы Кремля.
Также президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.
Ранее Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.