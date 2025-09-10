ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина синхронизировала с Британией санкции против России

Среда 10 сентября 2025 17:52
UA EN RU
Украина синхронизировала с Британией санкции против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина синхронизировала антироссийские санкции с Великобританией, в частности, против лиц, задействованных в обеспечении работы теневого флота танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.

В рамках синхронизации санкций с Британией Украина применила ограничительные меры к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

В частности, среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля "Стройсервис" и российская угледобывающая и перерабатывающая компания "Русская энергия".

В ОП отметили, что Украина последовательно синхронизирует санкции партнеров и продолжает работать над тем, чтобы украинские санкционные ограничения были синхронизированы в юрисдикциях союзников.

Комментарий уполномоченного по санкциям

По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Это 47 физических и 81 юридическое лицо.

Среди них:

  • те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;
  • российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);
  • лица, связанные с использованием химического оружия;
  • Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

Власюк отметил, что эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций это ключ к предотвращению обхода санкций.

Санкции против России

Напомним, недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Среди них есть родственники главы Кремля.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.

Ранее Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Санкции против России
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России