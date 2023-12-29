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В Беларусь привезли группу депортированных украинских детей, их встречал Лукашенко, - AP

Беларусь, Пятница 29 декабря 2023 15:43
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В Беларусь привезли группу депортированных украинских детей, их встречал Лукашенко, - AP Архивное фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вчера лично встречал детей, которых депортировали с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Издание указало, что Лукашенко открыто игнорирует международное возмущение по поводу причастности его страны к депортации РФ украинских детей.

Выступая на мероприятии, посвященном приезду новой группы украинских детей накануне новогодних праздников, Лукашенко пообещал "обнять этих детей, привести их в наш дом, согреть их и сделать их детство счастливее".

Белорусские чиновники не уточнили, сколько украинских детей было привезено в страну.

"Недавнее исследование Йельского университета показало, что более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками", - говорится в материале.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала основанием для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Недавно уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия использует Беларусь для скрытой депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

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